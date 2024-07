F1 | GP Belgio, qualifiche: Ferrari ritorna in pole. Leclerc: “La pioggia ci ha aiutato”

La Ferrari ritorna in pole nelle qualifiche del GP Belgio di F1. Charles Leclerc conquista infatti una inaspettata partenza al palo grazie anche alla penalizzazione di Verstappen, che ricordiamo, dovrà scontare dieci posizioni in griglia di partenza.

Una pole inaspettata

Una pole position inaspettata quella conquistata da Charles Leclerc nelle qualifiche del GP Belgio di F1. Il monegasco della Ferrari infatti, nonostante abbia pagato un distacco di più di mezzo secondo da Max Verstappen, partirà davanti a tutti grazie alla penalità inflitta all’olandese che dovrà scontare 10 posizioni per aver sostituito la power-unit. Il monegasco è stato però autore di un buon giro nell’ultimo tentativo utile del Q3, sfruttando a differenza degli avversari un set nuovo di gomme intermedie che alla fine ha fatto la differenza. Differenza che è arrivata, diciamolo, anche grazie all’ottimo tempismo ed al coraggio con cui gli uomini di Maranello hanno mandato in pista Leclerc, che è stato tra gli ultimi ad effettuare il suo giro lanciato avendo cosi la possibilità di approfittare di una pista che andava via via ad asciugarsi e di conseguenza a migliorare.

Il monegasco così facendo potrà partire davanti a tutti domani al fianco di un redivivo Sergio Perez, replicando così la stessa prima fila che avevamo visto nel 2023. Domani in gara sicuramente non sarà semplice portare a casa la vittoria, ma partire in pole potrebbe assicurare un buon vantaggio nelle fasi iniziali della corsa nei confronti degli avversari e soprattutto di Max Verstappen, che sarà chiamato ad una furiosa rimonta dall’undicesima posizione in un circuito in cui i sorpassi sono assicurati.

Le dichiarazioni di Leclerc

Al termine delle qualifiche del GP del Belgio di F1, Charles Leclerc ha dichiarato:

“Sono secondo in qualifica ma in pole domani, esattamente come l’anno scorso. Non mi aspettavo di fare la pole in questo weekend con queste condizioni così complicate. Siamo riusciti a fare qualcosa che andava oltre le nostre aspettative e adesso dobbiamo concentrarci sulla gara di domani. Vedremo cosa accadrà senza la pioggia”.

Pioggia che comunque è stata determinante per il risultato di oggi secondo il monegasco:

“Credo che senza la pioggia avremmo potuto lottare con le Mercedes per il quinto posto. La pioggia ci ha sicuramente aiutato e non mi lamento. Sono molto felice del giro che sono riuscito a fare in Q3, ed è bello ritornare davanti a tutti. Domani però dobbiamo cercare di concretizzare questo risultato perché la prima posizione non è facile da mantenere qui a sua, anzi è una delle posizioni peggiori. Ma ogni partenza è diversa e vedremo dove saremo quando arriveremo all’Eau Rouge. Domani deciderò quale sarà la cosa migliore da fare, ma cercherò di fare del mio meglio per mantenere il primo posto”.

