WEC | Disordini nel Mar Rosso, slitta di due giorni il Prologo in Qatar

Si svolgerà lunedì e martedì il programma del Prologo del FIA World Endurance Championship 2024 (WEC). Gli organizzatori hanno deciso di posticipare il test pre-stagionale visti i significativi ritardi di alcune squadre verso il Lusail International Circuit.

Prologo WEC 2024: cambia di due giorni il programma

Il FIA WEC ha deciso di posticipare la prima attività in pista dell'anno vista la delicata situazione che si sta verificando sul Mar Rosso. Le navi faticano ad attraversare il Canale di Suez, un problema che a gennaio aveva costretto ad un ritardo di due settimane per quanto riguarda la 24h di Dubai valida per la 24H Series

Per evitare dei problemi ulteriori, molte auto sono atterrate in Arabia Saudita in quel di Jeddah prima di proseguire via terra verso Doha ed il Qatar. La Cadillac Hypercar ed alcune GT3 sono state limitate nella rotta verso la sede dell'opening round del Mondiale Endurance.

Lunedì sono previste tre sessioni, mentre una è indetta nella giornata di martedì. Non ci sono dei cambi, invece, per il vero fine settimana della 1812km del Qatar che scatterà sabato 2 marzo a partire dalle 9.00 (orario italiano).

Continua a crescere l'attesa per il WEC 2024

Manca sempre meno al via del FIA WEC, cresce l'attesa nonostante un piccolo ritardo nel programma originale. Hypercar e LMGT3 sono pronte per una stagione imperdibile che si articolerà su otto appuntamenti in tutto il globo.

La 1812km del Qatar (10h di competizione) aprirà un intenso programma che continuerà successivamente ad Imola ad aprile. Ricordiamo che sono ben 37 le auto iscritte in ogni round della serie, numero che può salire per delle singole manifestazioni come accaduto nel 2023.

I nuovi orari del Prologo WEC 2024

Lunedì 25 febbraio

6.30-10.00 : Session 1

12.00 – 15.00: Session 2

16.30-20.00 : Session 3

Martedì 26 febbraio

07.00-11.00 : Session 4

Luca Pellegrini