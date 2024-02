WEC | La guida completa per un 2024 da non perdere

Appuntamento imperdibile da questo fine settimana con l’edizione 2024 del FIA World Endurance Championship. Hypercar e per la prima volta GT3 sono pronte per darsi battaglia in sette eventi unici nel proprio genere oltre ovviamente alla leggendaria 24h Le Mans che commenteremo come da tradizione a giugno.

La lotta è assicurata con 37 auto presenti a tempo pieno, un numero che salirà per la maratona francese. Il Qatar apre per la prima volta le danze, Imola segue nell’ordine prima dei round di Spa-Francorchamps, Le Mans, San Paolo, Austin, Fuji e Bahrain.

Tantissime le novità per la dodicesima stagione agonistica del FIA WEC che accoglie nuovi costruttori. Saranno ben 14 i marchi rappresentati in ogni evento di una serie in costante crescita con ben 19 auto presenti nella classe regina. Come noto ci saranno solamente Hypercar e GT3, mentre le LMP2 torneranno ancora una volta esclusivamente in quel di Le Mans.

FIA WEC 2024, Ferrari vs Toyota: il duello continua

Ferrari e Toyota si preparano per una nuova sfida. I vincitori dell’ultima 24h Le Mans ed il team che ha conquistato l’ultimo titolo piloti e costruttori sono indubbiamente i favoriti d’obbligo alla vigilia della 1812 km di Lusail, inedito appuntamento tutto da seguire.

La pista che attualmente accoglie anche la F1 oltre al Motomondiale rappresenta il primo evento in attesa dell’arrivo in Europa in quel di Imola che per fino ad ora non ha mai accolto il FIA WEC.

Credits Ferrari

Tre Ferrari nel FIA WEC 2024

Ferrari ripropone due auto ufficiali e per la prima volta una 499p targata AF Corse. Gli equipaggi delle due vetture titolari sono rimasti invariati rispetto al 2023 con Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi a bordo del prototipo #51. Gli italiani ed il britannico ripartono dopo il leggendario acuto di Le Mans, l’assodato tridente condividerà ancora una volta il box con Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina #50.

Attesa anche per la 499p privata targata AF Corse con il polacco Robert Kubica al volante. Il vincitore dell’ultima edizione del FIA WEC per quanto riguarda la classe LMP2 è atteso al significativo esordio nella top class con il cinese Yifei Ye ed il russo Robert Shwartzman. Il primo approda a Maranello dopo aver corso un anno con la Porsche 963 #38 di Hertz JOTA, mentre il secondo è atteso ad una nuova sfida dopo un anno in GT nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup.

Credits. AF Corse

Una ‘black’ Toyota al via con l’aggiunta di De Vries

Cambia livrea ed un pilota Toyota Gazoo Racing alla vigilia del FIA World Endurance Championship 2024. I giapponesi hanno il chiaro intento di confermarsi al vertice del campionato costruttori e piloti, monopolizzato nel 2023 con Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley .

L’auto #8 tornerà regolarmente al via, mentre a bordo della gemella #7 ci sarà per la prima volta l’olandese Nick De Vries. Debutto nella classe regina del Mondiale e della 24h Le Mans per l’ex campione di FIA Formula E e FIA F2, presente al posto di José Maria Lopez. L’argentino passa in GT3, mentre il 28enne olandese guiderà accanto a Kamui Kobayashi e Mike Conway.

Credits: Toyota GR

FIA WEC 2024: Cadillac conferma il proprio impegno con una vettura

Cadillac Racing non smentisce la propria presenza oltre all’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Gli americani scommettono nuovamente su un singolo prototipo e non due come accade negli USA.

General Motors e Chip Ganassi Racing uniscono ancora una volta le forze con il britannico Alex Lynn ed il neozelandese Earl Bamber. Solo due piloti prenderanno parte a tutte le manifestazioni del 2023, una dinamica che ovviamente cambia per la 24h Le Mans come prescrive il regolamento. Manca all’appello Richard Westbrook, inglese che ha salutato la compagnia prediligendo una nuova sfida nell’ IMSA WTSC con la Porsche 963 #85 di JDC- Miller Motorsport.

La riconoscibile auto #2 vedrà al volante per l’opening round all’intero della pista che sorge nei pressi di Doha anche il francese Sébastien Bourdais. Il nativo di Le Mans torna nel Mondiale dopo aver corso nel 2023 la leggendaria corsa transalpina e la 6h di Spa con la Cadillac #3.

Credits: Cadillac Racing

FIA WEC 2024: Porsche e Penske ci riprovano

Le LMDh inseguono la prima gioia contro le Hypercar, attualmente solo Ferrari e Toyota hanno avuto la meglio negli ultimi dodici mesi. Porsche ha avvicinato i rivali al Fuji lo scorso settembre, una piccola parentesi che ha sorpreso molti.

I tedeschi ci riprovano in compagnia di Penske, le due auto ufficiali verranno affidate rispettivamente a Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer #6 ed a Matt Campbell/Michael Christensen / Frédéric Makowiecki #5. Menzione d’onore per quest’ultima formazione con l’australiano Campbell che prende il posto dell’americano Dane Cameron.

I due si scambiano con il due volte vincitore della 12h di Bathurst che si sposta nel Mondiale rimpiazzando il californiano che torna full-time nell’IMSA WTSC in compagnia di Felipe Nasr. I piloti citati, insieme al campione della Indy500 2023 Josef Newgarden hanno vinto a gennaio la 62ma edizione della Rolex 24 at Daytona con la riconoscibile Porsche 963 #7 di Porsche Penske Motorsport.

Credits. Porsche Motorsport

x3 Porsche private, c’è Button

Oltre alle due 963 gestite dal ‘Capitano’ avremo due vetture affidate a Hertz JOTA ed una targata Proton Competition. La formazione inglese raddoppia il proprio programma nello schieramento, mentre resta una quella affidata al team tedesco che parallelamente correrà anche in GT con Ford.

L’ex campione del mondo di F1 Jenson Button guiderà l’auto #38 con il confermato Will Stevens ed il danese Oliver Rasmussen. Debutto in Hypercar per il danese che nel 2023 ha corso in LMP2 con JOTA.

Credits. Hertz JOTA

Interessante anche il secondo terzetto promosso da Hertz JOTA con Phil Hanson/Callum Ilott/Norman Nato #12. L’ex campione del FIA WEC, European Le Mans Series e 24h Le Mans per quanto riguarda la classe LMP2 condividerà l’abitacolo con l’ex protagonista della NTT IndyCar Series e con il francese che in passato aveva già militato nella classe regina del Mondiale in compagnia di Rebellion Racing.

Oltre ad Hertz JOTA attenzione anche a Proton Competition che farà affidamento su una singola 963. Neel Jani ed Harry Tincknell sono stati confermati con la struttura di Christian Ried che parallelamente si impegnerà anche in North America. Lo svizzero ex vincitore della 24h Le Mans ed il britannico pilota ufficiale Ford per l’IMSA WTSC in GTD PRO accogono Julien Andlauer, debuttante nella top class del Mondiale dopo una solida prestazione nell’ultima edizione dell’Asian Le Mans Series.

Credits: Proton Competition

FIA WEC 2024: Peugeot metterà le ali?

Il condizionale resta d’obbligo, ma indubbiamente c’è una grandissima attesa per Peugeot TotalEnergies che ha sensibilmente modificato la propria 9X8 dopo aver concluso il primo anno d’attività a tempo pieno. I francesi hanno lavorato inserendo un’ala nella zona posteriore, una mancanza significativa che è stata compensata dal 2021 ad oggi dal carico sviluppato con il fondo dell’auto.

Vedremo se i cambiamenti avranno l’esito sperato nel Mondiale e soprattutto nella singola 24h Le Mans, evento in cui per la prima volta da anni la Francia verrà rappresentata anche da Alpine di cui parleremo successivamente.

Credits. Peugeot

Jean-Éric Vergne/Mikkel Jensen sono attesi con Nico Müller a bordo della vettura #93, mentre Paul Di Resta e Loïc Duval presenzieranno con Stoffel Vandoorne, ex pilota di F1 belga che parteciperà a tutte le manifestazioni del 2024 al posto di Gustavo Menezes.

Ricordiamo che Peugeot porterà in pista la 9X8 aggiornata con l’ala posteriore solamente dalla 6h di Imola. Per l’atto inaugurale in Qatar vedremo quindi ancora il particolare prototipo francese senza il tanto atteso aggiornamento.

FIA WEC 2024 BMW M Team e WRT all’attacco

BMW torna in scena nella classe regina del Mondiale e della 24h Le Mans con WRT. La M Hybrid V8 è attesa per la prima volta in Europa dopo aver disputato tutto l’IMSA WTSC 2023 ed aver corso nuovamente anche la Rolex 24 at Daytona a gennaio.

I tedeschi si alleano con i belgi di WRT che sono pronti per il grande passo dopo aver vinto tutto in GT ed in LMP2. L’ex campione del GTWC Europe Sprint Cup Dries Vanthoor si unisce all’ex volto di Mercedes Raffaele Marciello ed al tedesco Marco Wittmann con il prototipo #15, mentre la gemella #20 attende il sudafricano Sheldon van der Linde, il pluricampione DTM René Rast e l’ex vincitore della 24h Le Mans per la classe LMP2 Robin Frijns.

Il marchio bavarese debutta nella top class del FIA WEC e successivamente tornerà a Le Mans con l’obiettivo di replicare lo storico successo del 1999. Vincent Vosse ed i propri uomini avranno un impegno su più fronti vista anche la partecipazione in LMGT3 di cui parleremo successivamente.

Credits: BMW Motorsport

Alpine torna tra i grandi

Alpine torna tra i grandi dopo un anno d’assenza. I francesi riprendono a dare spettacolo con due LMDh che avranno un telaio Oreca come accade per le collaudate Acura ARX-06 che da oltre un anno partecipano all’IMSA WTSC.

Il campione in carica dell’ELMS in classe PRO AM Matthieu Vaxivière, l’ex vincitore della 24h Le Mans in LMP2 Ferdinand Habsburg ed il numero uno dell’ultima edizione dell’IMSA WTSC in LMP2 Paul Loup Chatin condivideranno l’Alpine A424 #35, mentre il veterano Nico Lapierre guiderà l’equipaggio della gemella #36. In compagnia del 39enne ritroveremo l’ex vincitore della 24h Le Mans per quanto riguarda la classe LMP2 Charles Milesi ed il tedesco Mick Schumacher.

Esordio assoluto all’esterno delle monoposto per il figlio di Michael Schumacher che come il padre affronterà almeno una volta nella 24h Le Mans. Il 24enne che in passato ha primeggiato nella FIA F2 riprende a gareggiare dopo un anno sabbatico.

Credits: Alpine

FIA WEC 2024: Lamborghini per una prima volta nella classe regina

Non solo Alpine e BMW al via tra le nuove LMDh, uno spazio importante è infatti dato anche da Lamborghini che parallelamente parteciperà anche alla Michelin Endurance Cup dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

La tappa in Qatar di settimana prossima segna il debutto assoluto della SC63 che come noto non ha partecipato alla Rolex 24 at Daytona. Una vettura correrà tutti gli eventi del Mondiale, mentre due prototipi sono attesi per la 24h Le Mans.

Mirko Bortolotti e Daniil Kvyat, entrambi al debutto in Hypercar, condivideranno l’abitacolo con Edoardo Mortara, altro svizzero alla prima volta nella classe regina del FIA WEC e della competizione automobilistica più importante al mondo.

Credits: Lamborghini Squadra Corse

FIA WEC 2024: per l’Italia c’è anche Isotta Fraschini

Come noto mancheranno all’appello Glickenhaus e Vanwall, ma ci sarà per la prima volta Isotta Fraschini. Il costruttore milanese è atteso al debutto nel FIA WEC dopo una lunga fase di sviluppo che oramai dura da un anno a questa parte. Al volante ci saranno il francese Jean-Karl Vernay, il giovane canadese Antonio Serravalle ed il thailandese Carl Bennett, debuttante nell’ultima edizione dell’Asian Le Mans Series tra le LMP2 con Duqueine Team #30.

Il team italiano è atteso con un supporto specifico da parte di Duqueine che all’ultimo ha preso il posto di Vector Sport. I francesi si sono accordati al posto della formazione britannica che parteciperà all’ELMS a tempo pieno con un’Oreca 07 Gibson dopo due anni nel Mondiale in LMP2.