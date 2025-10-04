MotoGP | GP Indonesia, Qualifiche: Bezzecchi imprendibile, pole e record

La pole position della Sprint Race e del Gran Premio d'Indonesia di MotoGP porta il nome di Marco Bezzecchi. Senza rivali, il pilota del team Aprilia si è imposto davanti a Fermin Aldeguer e Raul Fernández. Qualifica da dimenticare per il team Ducati Factory: Marc Marquez è nono, solo sedicesimo Francesco Bagnaia.

Bezzecchi vola a Mandalika

Sul circuito di Mandalika il pilota più veloce è stato Marco Bezzecchi. Il #72 ha conquistato la pole position con un giro in 1:28.832, nuovo record della pista indonesiana. Bezzecchi scatterà quindi dalla prima casella della griglia di partenza sia per la gara Sprint della giornata di oggi, sia per la gara di domenica. Di fianco a lui, in seconda posizione, Fermin Aldeguer che ha conquistato così per la prima volta la partenza dalla prima fila in MotoGP. Terza posizione per Raul Fernández, protagonista di una qualifica impeccabile che dimostra l'ottimo stato di forma di Aprilia su questo tracciato. Nonostante una caduta, è riuscito ad assicurarsi la quarta posizione Alex Rins che in questo weekend ha ritrovato competitività, e potrebbe ambire a un grande risultato. Alle sue spalle, Pedro Acosta e Luca Marini. Si è chiusa con una caduta, invece, la qualifica di Alex Marquez, che partirà dalla settima posizione e sarà chiamato alla rimonta. Ottava posizione per Fabio Quartararo.

Qualifica nera per Ducati

In grande difficoltà Marc Marquez che ha lamentato problemi di aderenza per tutta la sessione. Lo spagnolo non si è mai mostrato competitivo e scatterà nono, la sua peggior posizione di partenza della stagione. Alle sue spalle apre la quarta fila Miguel Oliveira, seguito da Fabio Di Giannantonio e Joan Mir. Non è riuscito a passare il taglio del Q1 Franco Morbidelli che partirà in tredicesima posizione. Dietro di lui, Jack Miller e Brad Binder. Sessione difficile per Francesco Bagnaia che non ha trovato ritmo e ha chiuso solamente in sedicesima posizione. Diciottesimo e diciannovesimo i piloti Honda LCR, Johann Zarco e Somkiat Chantra, preceduti da Enea Bastianini. Chiuderà la griglia di partenza Maverick Viñales.

MotoGP | GP Indonesia: i risultati delle qualifiche

