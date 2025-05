MotoGP | GP Gran Bretagna, Bagnaia affranto: “Nulla cambia”

Se il punto più basso della stagione di MotoGP per Francesco Bagnaia è arrivato a Le Mans, Silverstone non ha portato gioie. Il ducatista conclude il suo weekend con una caduta d’anteriore che conferma, come se ce ne fosse bisogno, il mancato feeling con la Desmosedici GP25.

Prima partenza ottima: “Stavo per scappare con Quartararo”

Come ormai tutti sanno, il Gran Premio di Gran Bretagna ha visto due partenze a causa di una bandiera rossa per dell’olio sul tracciato. Nel primo start, Francesco Bagnaia racconta di essersi sentito piuttosto bene sulla moto, nonostante una Sprint del giorno prima piuttosto negativa: “La prima partenza è stata tutt’altro che buona, però ero comunque contento delle mie sensazioni in sella. Dopo la caduta di Marc [Márquez, ndr] ero in procinto di scappare insieme a Quartararo”. Dichiarazioni che fanno riflettere, specie per come è finita la gara dei due.

Il disastro nella ripartenza: “Non ha funzionato nulla”

Dopo la breve interruzione, Francesco Bagnaia ed i suoi colleghi si sono schierati nuovamente sulla griglia per la ripartenza. Tutte le buone sensazioni che Pecco aveva all’inizio della corsa sono scomparse, probabilmente a causa del cambio gomma al posteriore: “Per la ripartenza abbiamo cambiato gomma al posteriore, mettendone una nuova: da lì in poi non ha funzionato praticamente nulla. Perdevo terreno da chiunque: in curva 9 ho provato ad inserire la moto in una maniera leggermente diversa dal solito e sono andato lungo. Quando sono caduto alla curva 7, invece, è stato come se mi fossi girato in testacoda”.

GP25 costretta a rincorrere: “Fatichiamo dove serve stabilità”

Non è di certo stata la miglior domenica dell’anno per Ducati, specie con i piloti equipaggiati di Desmosedici GP25. Marc Márquez ha chiuso al 3° posto dopo una battaglia feroce all’ultimo giro con Franco Morbidelli, vinta sulla linea del traguardo. Con Bagnaia a terra e Fabio Di Giannantonio solo 10°, sembra evidente come il nuovo modello di Borgo Panigale abbia faticato. Bagnaia ha risposto sulle continue ottime prestazioni del compagno di box: “Marc [Márquez, ndr] è bravo a nascondere i problemi”. Passando al suo lato del box, il due volte iridato MotoGP ha analizzato con la solita lucidità la situazione: “Questo è stato il peggior weekend per la nostra moto. Nelle piste dove serve un anteriore stabile, noi con la GP25 fatichiamo. I tempi che ho fatto in FP1 li ho replicati per tutto il fine settimana, non ho fatto passi né in avanti né indietro”. Bagnaia ha poi spiegato in cosa la GP24 è migliore: “Coloro che guidano la GP24 staccano dopo, frenano meno e si fermano prima. Noi freniamo di più e facciamo comunque più fatica: in una pista come Silverstone questo conta”.

Bagnaia, come spesso ha dimostrato negli ultimi anni, non ha intenzione di arrendersi: “Spostando diversi parametri della moto, le mie sensazioni rimangono uguali: è evidente che qualcosa ci stia sfuggendo. La mia fortuna è che so quanto valgo e dove posso arrivare. Quando arriverà il feeling sull’anteriore, tornerò a vincere: la svolta arriverà”.

Valentino Aggio

