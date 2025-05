MotoGP | GP Gran Bretagna: Bezzecchi, long live to the 'king'

Dopo Le Mans, anche Silverstone regala grandi colpi di scena, uno su tutti la vittoria di Marco Bezzecchi, che fa suo il GP di Gran Bretagna dopo una gara in rimonta dall'undicesima posizione. Primo trionfo stagionale per lui, dunque, e per Aprilia, che torna sul gradino più alto del podio di MotoGP dopo più di un anno dall'ultima volta.

Silverstone ha un nuovo ‘king’

‘God Save the Bez’ recitava oggi il casco speciale di Marco Bezzecchi per il GP di Gran Bretagna [firmato dall’artista Cris Devil e Starline, ndr] e non poteva esserci giornata migliore in cui sfoggiarlo. Nella terra della monarchia più famosa del mondo, infatti, a portarsi a casa la vittoria è stato proprio l'alfiere Aprilia, tornato finalmente sul gradino più alto del podio in top class dopo oltre un anno e mezzo di digiuno. E in parco chiuso, a caldo, ai microfoni della MotoGP, ‘Bez’ non ha trattenuto la gioia:

È incredibile! È stato un momento difficile per me in questi ultimi mesi, ho iniziato questa nuova avventura e Aprilia ha avuto fiducia in me. Abbiamo lavorato veramente sodo per arrivare qui, e nonostante i momenti difficili delle ultime gare non abbiamo mai mollato. Il team ha fatto un ottimo lavoro, anche a Noale, e voglio ringraziarli tutti, così come la mia famiglia e i miei veri amici per essermi rimasti vicini in questi momenti complicati. Sono veramente felice!

Felicità alle stelle per Bezzecchi, che ai microfoni di Sky Sport, a freddo, ha poi raccontato il suo ‘garone’ in puro stile romagnolo:

Quando non te lo aspetti forse è sempre il momento migliore e son contento che sia stato così. È stata una bellissima gara, anche se onestamente dubito che sarei riuscito a prendere Fabio [Quartararo] perché era lontano. Però stavo andando forte e mi sembrava di vederlo un po' più vicino… Poi lui è stato molto sfortunato ed io invece ho avuto una bottarella di fortuna… però poco importa, ho fatto comunque una grande gara, partivo decimo e ho fatto una bella rimonta, mi sarei tolto comunque una bella soddisfazione… ma così è proprio una libidine!

Una gara gestita magistralmente

Una gara che Marco Bezzecchi ha saputo gestire in maniera magistrale, soprattutto nella prima metà, quando era fondamentale evitare di ‘strafare’ per non portare la gomma soft ad usurarsi in maniera eccessiva:

Io con la media non mi sono trovato nelle ultime gare e quando qui ho visto che c'era anche qui non ero felicissimo, anche per le condizioni meteo che qui son sempre variabili… Ma oggi c'era un vento gelido e non potevamo rischiare con la hard, quindi siamo andati con la soft. È stata dura all'inizio, perché ovviamente in staccata la stressi molto ed è per questo che ho cercato di portarmi il più avanti possibile il prima possibile, e fortunatamente ci son riuscito. Poi con un po' di aria fresca davanti la soft non ha lavorato per niente male.

E a ciò è aggiunto anche il vento, variabile da non sottovalutare a Silverstone, che ‘Bez’ ha saputo domare anche grazie all'ottimo comportamento della sua RS-GP 2025:

Chiaramente è sempre difficile prevedere le raffiche di vento, ma in generale i punti dove arrivavano erano sempre gli stessi, che avevo già notato nel giro di ricognizione. Il trucco è cercare si stare il più sciolti possibile, anche se non è facile e sei teso, ma la moto si è comportata bene.

In chiusura, ‘Bez’ ha poi voluto ringraziare tutto il team Aprilia, parte integrante del successo odierno, con cui il riminese sembrerebbe finalmente aver trovato la quadra:

Sappiamo che non dobbiamo mai smettere di lavorare, questo è chiaro. Non sarà sempre facile, anzi, però non abbiamo mai mollato e niente ci ha mai buttato giù quindi perché smettere di crederci porpio adesso che è il momento più bello?

Giorgia Guarnieri

