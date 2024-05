La MotoGP apre le danze nel weekend del Gran Premio d'Italia con il primo turno di prove libere sul circuito del Mugello, che vede in testa alla classifica Maverick Viñales, che ha chiuso con un tempo di 1:46.140. A seguire Fabio Quartararo in seconda posizione e Franco Morbidelli a chiudere la top3 al terzo posto.

Ottimo inizio per Yamaha e Pramac

Dopo una notte di pioggia che ha lasciato tracce di umido sul tracciato, il venerdì italiano in casa Yamaha si apre in modo decisamente positivo, con un secondo posto nel turno di Free Practice 1 conquistato da Fabio Quartararo, grazie a un tempo di 1:46.328. Ottimo inizio di giornata anche per il suo compagno Álex Rins, che è stato leader del tabellone per tutta la prima parte della sessione e che, nonostante una scivolata alla “San Donato”, è riuscito a portare a termine il turno con una nona posizione, a +0.579 dal leader Viñales, chiudendo in 1:46.719.

Segnali incoraggianti provengono inoltre dal lato box Prima Pramac Racing di Franco Morbidelli, che sul suo circuito di casa è riuscito ad estrarre tutto il potenziale della sua Ducati GP24, chiudendo la tornata con un tempo che lo porta direttamente in top3 di 1:46.428. Non male anche l'inizio di Jorge Martin, che termina in quinta posizione con un tempo di 1:46.587, subito dietro a Pedro Acosta (1:46.459) in quarta posizione e davanti a Marc Márquez (1:46.587).

Ducati e KTM ufficiali indietro rispetto al resto del gruppo

Nonostante Pedro Acosta abbia chiuso il turno in quarta posizione, per trovare un'altra moto del gruppo KTM bisogna scorrere fino alla dodicesima posizione, dove Jack Miller ha chiuso il turno con un tempo 1:47.016, seguito a ruota da Brad Binder (1:47.116) in quattordicesima posizione e dal test rider Pol Espargaró (1:47.133), che ha chiuso al quindicesimo posto. Augusto Fernández chiude invece in ventesima posizione con un miglior tempo di 1:47.586. Fatica anche per Ducati ufficiale, che vede il due volte iridato Francesco Bagnaia in ottava posizione, guadagnata con un giro veloce di 1:46.790, e il compagno Enea Bastianini in diciottesima posizione (1:47.296). Buono invece l'avvio di Aleix Espargaró, che nel suo ultimo weekend al Mugello come pilota MotoGP, è riuscito a chiudere con un tempo in 1:46.590 e una settima posizione, nonostante la caduta in curva 1 nel primo giro lanciato della sessione.

MotoGP | GP Italia: i risultati delle FP1

Credits: MotoGP.com

Valentina Bossi