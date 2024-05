MotoGP | GP Italia: la guida al weekend del Mugello

Quello che ci attende sarà un weekend pieno di passione per gli appassionati di MotoGP, pronti ad invadere lo storico Circuito del Mugello in occasione del GP d'Italia. Come ormai da tradizione, anche quest'anno sono diverse le attività previste per i tifosi: scopriamole insieme in questa guida con tutte le info utili per il fine settimana.

Storia e passione si intrecciano

Il Mugello, si sa, non è un circuito come tanti: alcuni lo definiscono addirittura una “poesia” per il suo layout, particolarmente tecnico e capace di sfruttare al meglio i saliscendi caratteristici delle colline toscane tra le quali sorge.

Un appuntamento particolarmente amato dagli stessi piloti, che l'hanno spesso inserito tra nelle loro personalissime classifiche dei GP preferite. Merito del tracciato, certo, ma anche del calore dei tifosi, già pronti ad invadere di pista a fine gara per fare festa sotto al podio insieme ai vincitori.

Un GP speciale, dunque, tanto più per team e piloti italiani. A tal proposito, Ducati ha già annunciato (ma non ancora svelato) la sua speciale livrea per la gara domenica: #DucatiCorreInAzzurro, questo il motto della Casa di Borgo Panigale, pronta a cambiare casacca per rendere omaggio alla Nazionale Italiana. Grande attesa anche i caschi speciali dei piloti tricolore, pronti a stupirci con la loro creatività ed originalità.

Lo spettacolo vero, però, è in pista: Pecco Bagnaia, fresco vincitore dell'ultimo GP, è secondo in classifica a 39 punti da Jorge Martin. La battaglia per il titolo, dunque, è più accesa che mai. Attenzione poi anche a Marc Marquez, sempre più vicino alla sua prima vittoria in sella alla Ducati. Un trionfo che porterebbe avanti una incredibile tradizione “statistica”: dopo la vittoria n.27 andata a Stoner, la n.63 a Bagnaia, la .72 a Bezzecchi e la n.89 a Martin, la sua sarebbe la n. 93 di Ducati in MotoGP.

Informazioni utili su viabilità e trasporti

Per chi decide di raggiungere l'Autodromo in macchina, sono disponibili diversi parcheggi (a pagamento) nelle zone limitrofe al circuito, che potete consultare nella mappa al seguente link. Per chi viene in camper, invece, c'è la possibilità di sostare all'interno del circuito a prezzo agevolato nelle zone dedicate.

Inoltre, l'Autodromo mette a disposizione dei bus navetta gratuiti per raggiungere il Mugello nelle giornate di sabato e domenica. Al seguente link trovate tutte le info dedicate a questo specifico servizio: le navette partiranno dalle stazioni ferroviarie di San Piero a Sieve e Borgo San Lorenzo e prevederanno diverse fermate per permettere a quante più persone possibili di usufruirne.

A questo link la mappa del circuito, dove trovate tutte le indicazioni relative agli ingressi e ai servizi offerti dall'impanto: punti ristoro, aree BBQ, docce, Fan Zone, aree camper, servizi igienici e punti vendita merchandising.

Al Mugello non si dorme: gli eventi del weekend

Un grande classico del fine settimana toscano è rappresentato dal motto “Al Mugello non si dorme”: vietato dormire e via alla festa sui prati durante la tre giorni del Gran Premio, durante i quali è possibile anche dormire in camper all'interno del circuito (negli appositi spazi dedicati).

E allora ecco che si uniscono anche i piloti: si parte sabato, con la Hero Walk dei piloti Moto2 e Moto3 in programma dalle ore 11:45. A seguire, alle ore 16:50, Meet & Greet e sessione di autografi con i piloti MotoGP nella Fan Zone sul palco del Correntaio. Ma non finisce qui: domenica mattina, infatti, alle 10:20 è prevista l'ormai tradizionale Rider Fan Parade, seguita da un'altra Hero Walk con i piloti MotoGP alle ore 10:20. Prima del via della gara della top class, tutti con la mano sul cuore per l'inno nazionale cantato dal tenore Maurizio Marchini in griglia di partenza prima dello spettacolo delle Frecce Tricolore, pronte a colorare il cielo del Mugello di verde, bianco e rosso. E poi, dulcis in fundo, l'emozione dell'invasione di pista a fine gara, accompagnata dal DJ set sul palco.

Spettacolo e intrattenimento non si limitano in pista: numerosi, infatti, sono gli eventi pensati per i tifosi nei prati per tutto il weekend. il “Mugello GP Festival” prenderà il via venerdì 31 maggio e terrà compagnia agli appassionati con eventi e DJ set dedicati sul Main Stage della Zona Correntaio Alto (ingresso Palagio).

Come per Montmelò, LiveGP sarà presente in Circuito per aggiornarvi in tempo reale con tutte le news dal paddock del Mugello. Rimanete dunque sintonizzati sui nostri canali per vivere ogni minuto del GP d'Italia di MotoGP.

Dal Mugello – Giorgia Guarnieri

Leggi anche: MotoGP | GP Italia: info e orari della festa del Mugello