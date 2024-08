CIV | Superbike, Racing Night: Michele Pirro vince il tête-à-tête con Delbianco

L'evento più atteso dell'intera stagione del CIV non ha disatteso le aspettative. La Racing Night del Dunlop CIV Superbike ci ha regalato l'ennesimo confronto tra Michele Pirro e Alessandro Delbianco. Ancora una volta il ducatista ne è uscito vincitore, con Luca Bernardi a chiudere il podio.

Pirro è il dominatore della Racing Night

Da quando è stata istituita la gara in notturna nel 2021, questa ha conosciuto un solo ed unico vincitore: Michele Pirro. Il pilota del Barni Spark Racing Team conquista il sesto successo stagionale sulle sette manche finora percorse, aggiudicandosi l'ennesimo duello con Alessandro Delbianco. Il pugliese ha mantenuto la testa della corsa dopo aver conquistato la pole position nella mattinata. Delbianco ha inseguito per 11 giri la Panigale V4R dell'avversario, tentando l'attacco alla “Quercia” del penultimo passaggio. L'attacco dell'alfiere DMR Racing era andato a buon fine, ma Pirro ha saputo rispondere da campione. Il pilota delle Fiamme Oro ha riattaccato l'avversario alla “Variante del Parco”, la prima curva dell'ultimo giro. Nonostante un attacco deciso, che lo ha portato leggermente fuori linea, Pirro ha saputo mantenere la traiettoria ed ha così impedito qualsiasi incrocio a Delbianco. Il #52 ha tentato di affacciarsi nei confronti dell'avversario in più occasioni, ma era sempre troppo distante per sferrare un vero e proprio attacco.

Bernardi chiude il podio, Dominique Aegerter è 4°

Tranne la battaglia per la vittoria, la Racing Night non ha fornito un grande spettacolo per quanto riguarda le altre posizioni. Luca Bernardi completa il podio con la Aprilia di Nuova M2 Racing, portando così il terzo diverso marchio sul podio. Dopo il sorprendente 2° posto conquistato nelle qualifiche, Dominique Aegerter ha chiuso in 4ª posizione la sua wild-card alla Racing Night di Misano. Il pilota elvetico ha battagliato nelle prime fasi della corsa, ma poi il passo migliore di Bernardi non gli ha permesso di lottare per l'ultimo gradino del podio. Chissà che la luce di Gara 2 non gli permetta di tornare sul podio che gli manca da Jerez de la Frontera, ultimo round della stagione 2023 di WorldSBK.

Samuele Cavalieri completa la top 5 giusto a meno di due secondi dal pilota GRT, davanti al solido duo di Honda formato da Simone Saltarelli e Luca Vitali, che si aggiudica la volata con la seconda Yamaha di Riccardo Russo. Nonostante un inizio di weekend incoraggiante, Lorenzo Gabellini porta la BMW in 9ª posizione. A chiudere la top 10 c'è Alberto Butti davanti alla Suzuki di Kevin Manfredi: unico ritirato da segnalare è Gabriele Zinni.

CIV | Superbike: i risultati della Racing Night

Credits: Perugia Timing

Da Misano - Valentino Aggio

