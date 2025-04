MotoGP | GP Qatar: Quartararo sfiora il podio nella Sprint

Il weekend del GP del Qatar sembra che stia riportando il sereno in casa Yamaha, almeno per quanto riguarda il box di Fabio Quartararo. Dopo il terzo posto nella qualifica di oggi, nella Sprint il francese non è arrivato lontano dal primo podio stagionale.

Fabio Quartararo ritrova la serenità

Non è stato un inizio di stagione semplice per Fabio Quartararo. Nei test pre stagionali la Yamaha sembrava aver fatto dei passi avanti, ma le prime gare della stagione hanno messo in evidenza le difficoltà che ancora deve affrontare la casa giapponese. In Qatar, però, sembra essere tornato il sereno in casa Yamaha, almeno nel box di Fabio Quartararo. Già dalle prime prove libere, El Diablo, si è mostrato competitivo e in condizione di poter lottare per portare a casa dei punti importanti. É evidente che la Yamaha sia ancora molto lontana dagli avversari e che Quartararo stia sfruttando tutto il suo talento per riuscire a riportare la moto giapponese sul podio. La prima fila ottenuta nella sessione di qualifiche di oggi ha riportato Fabio Quartararo in prima fila in MotoGP, dopo il Gran Premio d'Olanda del 2022. Una terza posizione che non risolve i problemi di questa moto, ma serve sicuramente per riportare serenità all'interno del team che da anni non riesce a trovare una soluzione ai suoi problemi.

Credits: Monster Energy Yamaha

El Diablo viene beffato all'ultima curva

É stata una Sprint che ha messo in mostra tutto il talento di Fabio Quartararo. Partito dalla terza casella in griglia di partenza, ha mantenuto per tutta la gara la quarta posizione, non riuscendo a tenere il passo dei fratelli Márquez, ma non uscendo mai dalla scia di Franco Morbidelli in terza posizione. Nella seconda metà di gara, poi, Quartararo ha dimostrato di avere il passo per avvicinarsi al pilota VR46 e ha iniziato la sua rimonta per conquistare il primo podio stagionale. Arrivato nella scia di Morbidelli all'ultimo giro ha tentato l'attacco all'ultima curva, ma ha commesso un piccolo errore che lo ha portato a subire il sorpasso di Fermín Aldeguer. Una quinta posizione amara per Fabio Quartararo visto il passo mostrato, ma che lo porta a guardare con ottimismo la gara di domani.

Giulia Pea