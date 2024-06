EWC | 8H Spa 2024, 1° ora: YART fa la differenza, FCC cade

Che gara per YART, che prestazione per Niccolò Canepa che in questa 8H di Spa 2024 comanda con agio la categoria EWC. La Yamaha #1 ha fatto la differenza sul pacchetto inseguitori, mantenendo agevolmente la leadership e tornando in cima anche dopo i pit stop.

PROBLEMI IN PARTENZA

FCC TSR Honda ha dovuto recuperare dal centro dello schieramento, complice la mancata partenza di Alan Techer che non è riuscito, suo malgrado, ad accendere la CBR-RRR #5. Si è decisamente fatto perdonare successivamente, andando a girare con passo da testa della corsa e ritornando fino al secondo posto. Per Honda e Suzuki 2 giri in più di serbatoio rispetto a Yamaha, che invece deve rientrare anticipatamente rispetto al resto dello schieramento. Ci si è messo Hook a complicare la gara della Honda azzurra, terminando a terra a Les Combes e dovendo rientrare al box per le riparazioni della Fireblade.

SUZUKI SERT, SEMPRE LI

Immancabile ed infaticabile, Greg Black si è guadagnato il “solito” holeshot alla Source e ha mantenuto il contatto con FCC TSR Honda, regalando alla SERT la ormai normale gara solida. Alla Suzuki #12 manca qualche cavallo per competere con Honda e BMW, ma il perfetto bilanciamento della “Gixxer” le sta regalando una gara da podio. Comanda quindi YART davanti a SERT, BMW Motorrad (in difficoltà con le Dunlop), Honda Viltais e Honda Tati team.

STOCK: APRILIA IN VOLO

Che Aprilia, che Calia! La RSV4 #111 del team Aviobike di Giovanni Baggi comanda con grande distacco la classe Superstock, andando addirittura a sorpassare di misura la #8 del team Bolliger (che appartiene alla classe EWC). Kevin Calia mantiene la leadership su Honda Rac41 e sulla BMW Tecmas, che ha avuto il suo bel da fare a contendere la posizione da podio a TRT27. Quinta piazza attuale per Honda National Motos, inseguita dal nostro Team No Limits di Moreno Codeluppi. Bene anche Delbianco, in settima piazza di classe con la Yamaha #86 del Pitlane Endurance.

