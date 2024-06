WorldSBK | Cancellata la tappa di Balaton Park, si torna a Estoril

Nel silenzio generale del WorldSBK, che non corre dal 21 Aprile scorso e che tornerà in pista solo settimana prossima con il round di Misano, ci sono dei movimenti interessanti per quanto riguarda il calendario. Salta infatti il round di Ungheria a Balaton Park, originariamente previsto per il weekend tra 23 e 25 Agosto. Al suo posto tornerà Estoril, circuito da anni rappresentativo del mondiale delle derivate: si tornerà in Portogallo dal 11 al 13 Ottobre, ovvero il penultimo round della stagione prima del gran finale al "Ángel Nieto" di Jerez de la Frontera.

Balaton Park non ancora pronto, torna Estoril

Sull'effettiva praticabilità di Balaton Park c'erano dei dubbi fin da quando il circuito ungherese è stato annunciato all'interno del calendario WorldSBK 2024. Infatti, già da mesi erano in giro parecchie voci sulla cancellazione del round in Ungheria e che Dorna fosse già al lavoro per cercare un sostituto. In principio, gli organizzatori volevano rimanere in terra magiara spostandosi da Balaton Park al Pannonia Ring. L'ipotesi è stata presto accantonata, con il paddock delle derivate dalla serie che ha optato per l'usato garantito. Estoril farà dunque ritorno all'interno del calendario dopo l'assenza del 2023: il circuito portoghese è stato per anni protagonista del campionato, con Jonathan Rea che proprio su quel tracciato ha conquistato il sesto titolo della propria carriera nel 2020.

Come fa sapere WorldSBK stesso, i lavori da svolgere a Balaton Park non sono stati completati entro la data prevista, non lasciando quindi altra scelta agli organizzatori se non quella di cancellare l'appuntamento almeno per il 2024. A questo punto, sarà solamente la tappa di Cremona l'unica “new entry” di quest'anno, con il circuito lombardo che ha completato i lavori di ampliamento in maniera encomiabile prima dei test delle scorse settimane.

Il punto sul calendario

Come già scritto, la tappa di Estoril è prevista per il weekend tra 11 e 13 Ottobre, ovvero il 11° round della stagione WorldSBK. Questo cambia gli equilibri della stagione, dato che piloti e addetti ai lavori saranno costretti ad un rush finale importante. Infatti, partendo da Magny-Cours (6-8 Settembre), gli ultimi cinque round della stagione si svolgeranno nell'arco di sette settimane. Dopo la tappa francese, ci sarà una settimana di pausa prima della doppietta Cremona (20-22 Settembre) - Aragón (27-29 Settembre). Da lì, un'altra settimana senza gare prima degli ultimi due appuntamenti proprio a Estoril ed il gran finale di Jerez de la Frontera.

Valentino Aggio

Leggi anche: WorldSBK | Toprak Razgatlıoğlu punzecchia Yamaha: "Non volevano portarmi in MotoGP"