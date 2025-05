MotoGP | GP Francia, Sprint: Bagnaia a terra in un sabato da dimenticare

La Gara Sprint del Gran Premio di Francia della MotoGP non è andata come previsto per Francesco Bagnaia, che è stato protagonista di una caduta al dodicesimo giro e ha dovuto concludere prematuramente la sua corsa, in un sabato molto complicato.

Turno di Qualifica decisivo in previsione delle gare

Dopo un venerdì che sembrava poter essere promettente, Francesco Bagnaia si è ritrovato i una situazione ben diversa nel sabato del Gran Premio di Francia, continuando a non trovarsi completamente a suo agio in sella alla sua Ducati. Il pilota di Chivasso infatti ha portato a termine un venerdì decisamente incoraggiante, assicurandosi un posto diretto per il passaggio in Q2 grazie alla terza posizione ottenuta al termine del turno di Practice. La stessa confidenza sulla moto però non si è percepita nel corso della mattina del sabato di Le Mans, quando il pilota numero #63 si è trovato in non poca difficoltà durante la sessione di Qualifica. Nel momento che da molti è considerato cruciale per la buona riuscita del weekend, Bagnaia non è stato capace di estrarre dalla moto la prestazione necessaria per poter raggiungere quantomeno l'obiettivo della prima fila dello schieramento.

L'italiano è stato costretto ad accontentarsi della sesta posizione, non riuscendo a tenere lo stesso livello di prestazioni del suo compagno di squadra, secondo allo scadere del tempo con un miglior crono di 1:29.442, ben distante dall'1:30.047 portato a casa da Bagnaia. Sesta posizione sulla griglia che di certo non è ideale in vista del proseguimento del weekend, considerando che in questo modo si è trovato costretto a scattare dal centro della seconda fila per la Gara Sprint e dovrà farlo anche al via della gara della domenica.

Credits: MotoGP

Caduta in Gara Sprint per il secondo anno di fila

L'appuntamento con il round francese ha poi continuato a portare risultati non soddisfacenti per Bagnaia, che dopo la delusione della Qualifica, si è trovato a dover affrontare una Gara Sprint complicata. Davanti a lui infatti si è trovato un gruppo di piloti, composto da Marc e Alex Marquez, Fabio Quartararo e Fermin Aldeguer, che hanno dimostrato nel corso del weekend di avere un buon passo gara e per questo motivo si sono rivelati particolarmente difficili da superare. Dopo una partenza che ha visto le posizioni del gruppo di testa praticamente invariate, il pilota Ducati si è trovato nella situazione di doversi accodare agli altri suoi colleghi, aspettando quindi il momento giusto per provare a tentare il soprasso.

La corsa alla rimonta non è però durata tanto, dato che a soli due giri dalla bandiera verde Bagnaia è stato protagonista di una scivolata proprio nel momento in cui stava iniziando a ricucire sul gruppo al comando della gara. Seconda caduta in due anni sul circuito di Le Mans nella Gara Sprint per il #63, che sembra non avere ancora chiarito con il circuito francese e soprattutto sembra non aver ancora trovato la giusta quadra sulla sua moto nel corso di questa stagione. Il pilota di Chivasso, infatti, non è ancora riuscito dall'inizio del campionato ad estrarre le stesse prestazioni e le stesse potenzialità dalla moto rispetto al suo compagno di squadra, che round dopo round sta portando a casa risultati che a Bagnaia sembrano non riuscire.

Valentina Bossi

