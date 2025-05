MotoGP | GP Francia, Sprint: KTM veloce ma mancano i risultati

Nella gara Sprint di MotoGP del sabato, KTM ha mostrato un buon passo gara ma non ha saputo concretizzare. I due piloti del team Red Bull KTM Factory Pedro Acosta e Brad Binder, sono caduti entrambi quando erano in zona punti. Maverick Viñales ha chiuso in quinta posizione.

Pedro Acosta competitivo dopo l'intervento

Dopo l'intervento a cui si è sottoposto la scorsa settimana a causa della sindrome compartimentale, che nelle ultime gare gli aveva causato parecchio dolore, nella Sprint del sabato abbiamo ritrovato un Pedro Acosta competitivo. Partito dalla dodicesima casella in griglia, è riuscito a portarsi da subito in quinta posizione, rendendosi protagonista anche di una bella bagarre con Maverick Viñales. Sfortunato, però, l'epilogo della sua gara. Il murciano, quinto all'inizio dell'ultimo giro, è caduto nell'ultimo settore a causa di una chiusura dell'anteriore, chiudendo poi in diciannovesima posizione, fuori dalla zona punti.

Il ritorno di Pedro Acosta nella parte alta della classifica è senza dubbio una ventata di ottimismo per il team Red Bull KTM Factory che, però, deve rimproverarsi per avere chiuso con zero punti nonostante la velocità mostrata. Anche Brad Binder, tredicesimo in griglia di partenza, è stato protagonista di una scivolata al quarto giro quando si trovava alla spalle del suo compagno di squadra. Questa KTM si sta dimostrando competitiva sul tracciato di Le Mans: resta da vedere se riuscirà a concretizzare nella gara di domenica.

Viñales ancora la KTM più veloce

Negli ultimi due Gran Premi abbiamo ritrovato un Maverick Viñales performante. Quarto nel Gran Premio di Spagna, anche in Francia sembra stia procedendo nel miglior dei modi il suo weekend. Il pilota spagnolo è partito dalla quinta casella in griglia e, dopo la caduta di Pedro Acosta, ha chiuso la gara Sprint del GP di Francia in quinta posizione, confermandosi il pilota KTM più veloce in pista. Più in difficoltà, invece, il suo compagno di squadra Enea Bastianini. Il pilota italiano è apparso in difficoltà sin dall'inizio del weekend. Solo diciottesimo in qualifica, Bastianini ha chiuso la gara corta in tredicesima posizione, fuori dalla zona punti e lontano dal passo gara del compagno di squadra.

Giulia Pea