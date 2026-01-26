Noah Dettwiler riparte dal CIV Supersport con Kuja Racing

Il calvario sembra essere ormai alle spalle per Noah Dettwiler. A tre mesi di distanza dal terribile incidente occorsogli a Sepang e dopo la forzata rinuncia al contratto in Moto3 con il team SIC58, il pilota svizzero ha annunciato il suo ritorno nel motociclismo nel 2026 con Kuja Racing, con cui disputerà insieme la prossima stagione del CIV Supersport.

Il percorso di Dettwiler

Il classe 2005 di Soletta è passato alla cronaca per l'infortunio subìto nel GP Malesia della Moto3, quando lo svizzero rallentò vistosamente nel giro di ricognizione per un problema tecnico sulla sua moto e finì per essere centrato da un José Antonio Rueda che, fresco di titolo conquistato nella classe leggera, non riuscì ad evitarlo causando un violentissimo impatto. Le conseguenze peggiori arrivarono proprio per Dettwiler, vittima di un arresto cardiaco e ricoverato in terapia intensiva per diversi giorni all'ospedale di Kuala Lumpur.

Dopo aver subìto diversi interventi chirurgici, il pilota svizzero è stato quindi trasferito in Svizzera dalla sua famiglia per continuare il suo percorso riabilitativo. Noah, che il 13 gennaio ha concluso l'ultimo ciclo di operazioni, avrebbe dovuto correre di nuovo nel Motomondiale con il team SIC58 in Moto3: nonostante però la disponibilità e la pazienza mostrata da Paolo Simoncelli nei suoi confronti, Dettwiler ha deciso di rinunciare al contratto in quanto, secondo lui, “non sarebbe stato giusto intraprendere un viaggio così importante senza sufficienti certezze”.

Dettwiler: “Felice di iniziare questa nuova avventura"

Il punto di domanda sul suo futuro è stato risolto proprio in questo weekend, con lo svizzero che ha firmato un contratto con Kuja Racing per disputare il Campionato Italiano Velocità Supersport sulla Ducati Panigale V2 schierata dalla squadra di Maurizio Cucchiarini. Dettwiler ha commentato con grande eccitazione il suo nuovo impegno nel comunicato diramato dagli account social del team:

Sono davvero felice di iniziare questa nuova avventura con il Team Kuja. Conosco la storia e la professionalità di questa squadra e sono certo che sia l’ambiente ideale per esprimere il mio potenziale. Non vedo l’ora di salire in sella, conoscere i ragazzi nel box e iniziare a lavorare sodo per portare il team nelle posizioni che merita. Ci vediamo in pista!

Per Dettwiler tutto ciò rappresenterà una grande opportunità per il ritorno alle gare. Nonostante il passo indietro rispetto al Motomondiale, il CIV potrebbe essere proprio l'ambiente giusto per permettergli di ricominciare la sua carriera in un campionato che negli ultimi anni è cresciuto sempre di più a livello mediatico e sportivo. Proprio per questo sarà ancora più importante il fatto che Noah verrà accompagnato ai box dall'esperto Federico Fuligni, con il bolognese classe 1995 che è stato riconfermato dal team Kuja dopo aver concluso l'ultimo CIV Supersport in sesta posizione con due secondi posti conquistati a Misano e al Mugello.

