F1 Academy | Doriane Pin e Prema insieme anche nel 2025

Doriane Pin resta in Prema per la stagione 2025 di F1 Academy. La pilota francese classe 2004 sarà al via della terza stagione della serie femminile ancora con i colori di Mercedes, rimanendo nella stessa squadra italiana.

Impegno in F1 Academy e in FRECA

Pin aveva iniziato l'anno come favorita al titolo, vincendo la prima gara di Jeddah e tagliano per prima il traguardo anche gara 2. Dopo aver ricevuto una penalità per aver completato due volte il giro d'onore, perdendo così la vittoria, la pilota francese non ha più confermato lo stesso livello di competitività, vincendo altre due gare a Singapore e a Lusail ma lasciando il testimone ad Abbi Pulling, dominatrice del campionato. A condizionare la sua stagione, tuttavia, c'è stato anche un infortunio rimediato a Spa-Francorchamps, che le ha fatto anche saltare la 24 ore di Le Mans. Per la prossima stagione sarà però chiamata a vincere, o quantomeno a lottare più assiduamente per il titolo, in quella che sarà la sua ultima annata in F1 Academy visto il limite di due stagioni per pilota.

Oltre alla F1 Academy, Pin continuerà anche a correre in Formula Regional europea, serie che quest'anno l'ha vista impegnata con il team Iron Dames. Per prepararsi, parteciperà anche agli ultimi tre appuntamenti della Formula Regional medio orientale, a Dubai, Yas Marina e Jeddah.

Gli altri annunci

Rodin Motorsport perderà tutte e tre le sue pilote del 2024, la campionessa Abbi Pulling, Lola Lovinfosse e Jessica Edgar, tutte arrivate al limite di due campionati. Per sostituirle sono state annunciate Ella Lloyd e Emma Felbermayr: la prima, britannica, rappresenterà la McLaren, squadra con cui ha effettuato un test in Formula E a Jarama, e ha avuto modo di correre come wild card a Singapore; la seconda, austriaca, farà il suo debutto in monoposto, e rappresenterà la Sauber.

Continua invece la partnership tra Campos e Red Bull, che si estende anche alla F1 Academy oltre che a F2 e F3. La britannica Alisha Palmowski rappresenterà il team principale, dopo aver ben figurato a Lusail come wild card e dopo aver corso in F4 britannica quest'anno; la brasiliana Rafaela Ferreira rappresenterà invece la Racing Bulls, facendo il suo esordio dopo aver chiuso quarta quest'anno nella F4 brasiliana con tre vittorie; infine, confermata Chloe Chambers, che lascerà però la Haas. La pilota statunitense fa parte del programma giovani della Red Bull, ma non correrà rappresentando la squadra di F1, così come Emely De Heus quest'anno ha corso rappresentando “formalmente” l'azienda di bibite e Ford. Chambers, che quest'anno ha chiuso quinta vincendo anche a Barcellona, potrebbe essere una delle favorite per il titolo.

In ART resterà invece per un altro anno Lia Block, sempre con i colori della Williams, mentre la statunitense Courtney Crone, vista a Miami, debutterà a tempo pieno con i colori di Haas. Infine, sono state annunciate anche l'olandese Nina Gademan, che correrà per Alpine, e la danese Alba Hurup Larsen, ma nessuna delle due ha ancora annunciato con quale squadra correrà.

Riepilogo di team e squadre

Rodin Motorsport: Ella Lloyd (McLaren) / Emma Felbermayr (Sauber) / ?

Ella Lloyd (McLaren) / Emma Felbermayr (Sauber) / ? Campos Racing: Alisha Palmowski (Red Bull) / Chloe Chambers (?) / Rafaela Ferreira (Racing Bulls)

Alisha Palmowski (Red Bull) / Chloe Chambers (?) / Rafaela Ferreira (Racing Bulls) Prema Racing: Doriane Pin (Mercedes) / ? / ?

Doriane Pin (Mercedes) / ? / ? ART Grand Prix: Lia Block (Williams) / Courtney Crone (Haas) / ?

Lia Block (Williams) / Courtney Crone (Haas) / ? Hitech Grand Prix: ? / ? / *

? / ? / * MP Motorsport: ? / ? / ?

? / ? / ? Pilote annunciate dal campionato senza specificazione del team: Nina Gademan (Alpine) / Alba Hurup Larsen (?)

*Il terzo sedile di Hitech sarà riservato alle varie wild card che si alterneranno nel corso della stagione.

Alfredo Cirelli