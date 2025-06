Formula E | Jakarta E-Prix: clamoroso Ticktum, prima vittoria in carriera

A Jakarta accade l'impensabile: Dan Ticktum ottiene la sua prima vittoria in Formula E con la Cenerentola Cupra Kiro, precedendo Edoardo Mortara su Mahindra e Nico Muller su Andretti.

La gara, ricca di colpi di scena, ha premiato il pilota inglese, che ha sfruttato i problemi accusati da Nyck De Vries (Mahindra) e Jake Dennis (Andretti). Per il team Kiro è la prima vittoria con questa denominazione: il successo per questa squadra mancava addirittura da dieci anni, dall'E-Prix di Mosca 2015 con Nelson Piquet jr, quando si chiamava ancora NexTev.

Ticktum, finalmente il successo

Partito dalla quinta posizione, Ticktum è stato sin da subito protagonista, rimanendo nel pacchetto di testa. L'inglese ha sfruttato i problemi dei suoi avversari, specialmente di De Vries e Dennis: i due, che sono anche venuti a contatto mentre lottavano per la prima posizione, hanno poi accusato dei problemi tecnici in concomitanza di una Full Course Yellow. L'olandese si è ritirato, mentre il britannico ha concluso solo in diciassettesima posizione.

Ad approfittarne è stato anche Edoardo Mortara, che nel finale ha provato a tornare al successo per la prima volta dopo tre anni. Non è riuscito però a sopravanzare Ticktum, dovendo accontentarsi della seconda posizione. Terzo ha chiuso invece Nico Muller su Andretti, salito sul podio grazie ad una penalità di 5 secondi inflitta a Sebastien Buemi (Envision). Lo svizzero è scivolato in ottava posizione.

Quarto è Antonio Felix Da Costa (Porsche), che non è riuscito ad approfittare dei problemi degli altri per salire sul podio. Il portoghese guadagna qualche punto in campionato, ma resta ancora molto distante da Oliver Rowland. Il britannico di Nissan è stato protagonista di un weekend molto complicato: dopo essere partito sedicesimo, è stato anche penalizzato di 5 secondi per un contatto con Max Gunther. Alla fine, può essere comunque soddisfatto della decima posizione, che gli permette di guadagnare un punto sul suo diretto inseguitore in campionato Pascal Wehrlein, undicesimo.

Concludono la zona punti Nick Cassidy (Jaguar, sfortunato per aver utilizzato l'Attack Mode poco prima che la gara venisse neutralizzata con Safety Car), le due McLaren di Taylor Barnard e Sam Bird, le due Envision di Buemi e di Robin Frijns e, appunto Rowland. Il punto addizionale per il giro veloce lo ottiene Cassidy.

Le classifiche di Formula E dopo l'E-Prix di Jakarta

La classifica dell'E-Prix di Jakarta di Formula E ©Timing71

Classifica piloti: Rowland 172, Wehrlein 103, Da Costa 100, Barnard 94, Ticktum 80

Classifica team: Porsche 203, Nissan 191, DS Penske 145, McLaren 127, Mahindra 121

Classifica costruttori: Nissan 303, Porsche 299, Stellantis 215, Jaguar 202, Mahindra 145

Il prossimo appuntamento con la Formula E sarà il double header dell'E-Prix di Berlino, in programma il 12-13 luglio.

Alfredo Cirelli