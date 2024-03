F1 | GP Bahrain: Ferrari, un inizio da seconda forza

Nessuna sorpresa per la Ferrari nel GP del Bahrain 2024, concluso con il terzo posto di Carlos Sainz ed il quarto di Charles Leclerc. Dopo i test pre-stagionali della scorsa settimana la pista di Sakhir ha restituito il primo verdetto dell'anno, che ha visto la Red Bull ancora come la vettura da battere e la Ferrari che però si presenta questa volta come prima inseguitrice.

Sainz terzo a sorpresa

Nonostante le qualifiche abbiano restituito come risultato il secondo posto di Leclerc ed il quarto di Sainz in gara la situazione si è totalmente ribaltata, con lo spagnolo che è riuscito a scavalcare il suo compagno di squadra conquistando il podio.

Sicuramente una giornata importante per lo spagnolo, che alla prima prova stagionale è riuscito a battere il compagno di squadra fresco di rinnovo. Non solo, il primo podio stagionale della Scuderia di Maranello è il suo, migliore degli “umani” alle spalle di una Red Bull inavvicinabile.

Una gara quasi perfetta per Sainz, fatta eccezione per una partenza non proprio impeccabile in cui è stato più attento a non fare incidenti che a provare a guadagnare posizioni. Per il resto l'ultimo vincitore del GP di Singapore ha dimostrato un buon passo gara, passando prima il suo compagno di squadra Leclerc e poi cercando di tenere il ritmo della Red Bull di Perez. Alla fine lo spagnolo si è dovuto accontentare del terzo posto, staccato di meno di tre secondi dal messicano.

Queste le sue parole a fine gara:

È una solida partenza di stagione, con punti preziosi per il team. Mi sono trovato bene in macchina per tutta la gara, riuscendo a gestire il mio passo e compiendo anche dei bei sorpassi. Nell’ultima parte di gara ho provato a gestire gli pneumatici per provare ad attaccare Checo (Perez) nel finale, ma loro sono ancora più veloci di noi. Penso però che quella di oggi sia una base molto buona, sulla quale spingere a fondo per ridurre ulteriormente il nostro ritardo. Ora sotto con Jeddah!

Leclerc deluso

Se da un lato del box c'è chi gioisce dall'altro c'è chi sicuramente ha da recriminare. Stiamo parlando ovviamente di Charles Leclerc, che dopo essere stato in lotta per la pole position ieri si aspettava di ottenere quantomeno un podio oggi. Il monegasco è stato però condizionato da un problema ai freni che ha compromesso la sua prestazione, portandolo più volte a delle imprecisioni finendo lungo in staccata.

Al termine del week-end il ferrarista non ha espresso soddisfazione per quanto mostrato in pista:

Per me questa gara è stata deludente. Ho avuto problemi con i freni e avevo difficoltà a stare in strada, specialmente nelle curve 9 e 10. Avremmo potuto avere un buon ritmo ed essere più competitivi, quindi non vedo l’ora di tornare al volante a Jeddah fra pochi giorni.

E sicuramente avrà modo di rifarsi a breve Leclerc, visto che tra sette giorni è già in programma il secondo round stagionale a Jeddah, in Arabia Saudita. Di certo il monegasco vorrà rifarsi per provare a salire sul podio che gli è mancato oggi e finire davanti al suo compagno di squadra. Ma guardando alle prestazioni di squadra la Ferrari può comunque vedere il bicchiere mezzo pieno, avendo dimostrato di essere la seconda forza…per ora.

Carlo Luciani

