F1 | GP Bahrain: Red Bull riparte al top, per Verstappen è "meglio del previsto"

Il Mondiale di F1 2024 riparte come era terminato, e cioè con il dominio Red Bull. Il team di Milton Keynes ha infatti conquistato facilmente il GP Bahrain grazie allo straordinario assolo di Max Verstappen e la seconda posizione di Sergio Perez.

RED BULL DOMINA IL GP BAHRAIN

Un dominio quello che Red Bull ha messo in atto nel GP del Bahrain, grazie soprattutto alla grande prestazione di Max Verstappen che vince a mani basse portando a casa anche il giro veloce. L’olandese ha infatti dominato dal primo all’ultimo giro, portandosi subito in testa prendendo poi il largo sugli avversari che non hanno potuto nulla contro questo Verstappen. Il Campione del Mondo in carica quindi vince al debutto con una facilità impressionante, anche considerato che il giro veloce firmato alla 38esima tornata è stato realizzato in 1:32.608, un tempo semplicemente imbarazzante e che nessuno è riuscito minimamente ad avvicinare. Max si riconferma nel GP Bahrain quindi l’uomo da battere, facendo intuire che per il resto della griglia sarà dura strappargli lo scettro di Campione in questa stagione di F1 2024.

Red Bull domina il GP Bahrain

Dall’altro lato del box può sorridere anche Sergio Perez, che si prende la seconda posizione dopo aver rimontato dalla quinta posizione conquistata in qualifica. Il messicano non ha di certo impressionato come Verstappen, considerato il distacco di 22 secondi rifilato da questo’ultimo al termine della gara, Ma Checo ha mostrato un buon passo riuscendo a tenere a bada uno straripante Carlos Sainz. Lo spagnolo della Ferrari nonostante i tentativi non è mai riuscito ad avvicinarsi in maniera significativa, e Perez ha potuto gestire tranquillamente la posizione nonostante l’incognita della soft nell’ultimo stint, che alla fine non ha subito il degrado atteso. La Red Bull quindi riparte da dove aveva lasciato, e cioè vincendo e dominando. Vedremo tra una settimana a Jeddah se ci saranno delle sorprese, ma se i valori in campo si riveleranno ancora gli stessi allora sarà dura per tutti interrompere il dominio del Team di Milton Keynes, almeno in questo 2024.

LE DICHIARAZIONI

Al termine del GP del Bahrain, Max Verstappen ha dichiarato:

“Penso che oggi sia andata meglio del previsto, la vettura è stata divertente da guidare con ogni mescola. Avevamo tanto passo, è stato davvero divertente oggi e siamo rimasti fuori dai guai. SI tratta di un ottimo inizio di stagione, non potevo chiedere di meglio. La partenza è stata buona, ma la prima curva è un tornante molto stretto e vuoi difendere l’interno per essere sicuro, ed è quello che abbiamo fatto. Poi ci siamo concentrati sulla nostra gara. È stato divertente, mi sono sentito molto a mio agio ed è sempre speciale avere giornate come queste perché non accadono spesso, dove tutto è perfetto e ti senti connesso con la vettura, tutto è andato alla grande”.

Dello stesso parere Sergio Perez, per il quale la seconda posizione oggi era il miglior risultato possibile. Il messicano ha infatti dichiarato:

“Penso che fosse il massimo risultato possibile. E' stata una gara abbastanza complicata per la gestione delle gomme, ma credo che impareremo tanto. Credo comunque che sia un buon modo per iniziare la stagione. Ho avuto delle difficoltà nel passaggio da una mescola all'altra, perché scivolavo abbastanza. Poi ho avuto anche un problema con il freno motore, ma questa sera analizzeremo tutti i dati per essere sicuri che sarà tutto a posto quando arriveremo Arabia Saudita. C'è poco tempo, ma abbiamo cominciato con un ottimo slancio e cercheremo di continuare così nei prossimi weekend”.

Julian D’Agata