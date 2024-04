CIV | Tra giovani talenti ed esperti: PreMoto3, Moto3 e SS300

Dopo Superbike e Supersport, è il momento di presentare le altre categorie che compongono un Campionato Italiano Velocità sempre più in crescita. Nel weekend di Misano prenderanno il via anche le classi PreMoto3, Moto3 e Supersport 300: qui corrono i piloti che saranno il futuro del CIV e, un giorno, delle competizioni mondiali più importanti.

PreMoto3 | Honda non cambia le carte in tavola: sarà AC vs. Pasini

Partendo dalla classe più piccola del CIV, la PreMoto3 è probabilmente quella che va incontro al cambiamento più importante rispetto alla scorsa stagione. Anche il campionato italiano, infatti, si adeguerà alle altre categorie appartenenti al “Road to MotoGP” schierando delle Honda NSF250R, presenti in campionati come British Talent Cup o European Talent Cup. L'adattamento da parte di piloti e squadre non è stato per nulla scontato, ma sembra quasi scontato dire che anche quest'anno se la giocheranno i colossi AC Racing Team e Pasini Racing. La prima formazione, ormai diventata di punta per il motociclismo giovanile italiano, presenterà ben quattro piloti al via. Come dimostrato dai test pre-stagionali, David González sarà la punta della squadra, vista la sua esperienza nella European Talent Cup, conclusa al 7° posto lo scorso anno con tanto di podio ad Estoril. Subito dietro c'è Gabriel Tesini, che nella categoria ha già parecchia esperienza, dato che è vice-campione in carica: il giovanissimo sammarinese ha conquistato entrambe le manche di Imola.

Per controbattere alla corazzata AC, Pasini Racing risponde con una coppia molto interessante formata da Gionata Barbagallo e Matteo Gabarrini. Il primo ha chiuso al 5° posto il campionato CIV PreMoto3 nella scorsa stagione, dando costanti segnali di crescita. Gabarrini è recentemente entrato nella VR46 Riders Academy, mettendogli così molta pressione sulle spalle: il figlio di Cristian Gabarrini (capotecnico di Francesco Bagnaia in MotoGP, ndr) ha conquistato il primo podio della sua giovane carriera in Gara 1 ad Imola. Sono attesi anche i due piloti Buccimoto Factory, ovvero Cristian Borrelli (3° lo scorso anno, ndr) e Lorenzo Pritelli (3° nei test, ndr). Da segnalare una buona presenza femminile nella categoria: la confermata Elisabetta Monti in AC Racing Team, oltre a Luana Giuliani, la quale debutta tra le ruote alte con Angeluss Team. Presente anche la tedesca Anina Urlaß, anch'essa alla prima tra le ruote alte.

Moto3 | Attesa la sfida tra Elia Bartolini e Marcos Ruda

Il CIV Moto3 non avrà più in Vicente Pérez Selfa il dominatore inarrestabile visto nella scorsa stagione. L'esperto Elia Bartolini, nelle tappe disputate nel campionato tricolore, è stato l'unico in grado di contrastare la forza dello spagnolo nel 2023. Ora Bartolini, il quale ha rinnovato con Lucky Racing Team, parte con tutti i favori del pronostico per la vittoria del titolo. A seguirlo da molto vicino c'è Marcos Ruda, 7° nella passata edizione della Red Bull Rookies Cup ed in sella alla 2WheelsPoliTO campione in carica con Pérez Selfa nella passata stagione. Da tenere d'occhio ci sono sicuramente Cristian Lolli e Erik Michielon, entrambi capaci di andare più volte a podio lo scorso anno.

Sono ben tre i debuttanti davvero molto attesi nel CIV Moto3. Su tutti, come non cominciare da Edoardo Liguori, campione in PreMoto3 nel 2023 ed uno dei piloti più talentuosi nel panorama italiano. Il #72, per il salto di categoria si è affidato a AC Racing Team, squadra con la quale prenderà parte alla sua prima stagione di JuniorGP. Il pilota romano è al primo anno di Moto3 e dovrà quindi prendere le misure nella nuova categoria, ma ci si aspettano già ottimi risultati da lui. Sempre in AC rimane Pierfrancesco Venturini, 4° in PreMoto3 lo scorso anno e rimasto con il team per il salto di categoria dopo i quattro podi conquistati nella entry class del CIV. Ha cambiato team Valentino Sponga: da AC Racing Team in PreMoto3 il #30 debutterà in Moto3 con SM POS Corse nella sella lasciata libera da Nicola Fabio Carraro, passato al Mondiale di categoria con MTA Team.

SS300 | Atteso il vice-campione WorldSSP300 González

Il CIV SS300 è anch'esso orfano del campione tricolore della passata edizione, ovvero Bruno Ieraci. Dopo aver vinto il suo primo titolo italiano, Ieraci ha preferito tornare nel Mondiale, conquistando un podio nel weekend inaugurale del Montmeló. Per un pilota di altissimo livello che lascia il paddock del CIV, se ne aggiunge uno altrettanto talentuoso. José Pérez González sarà al via della stagione 2024 con la Kawasaki preparata da MCR Squadra Corse: lo spagnolo è il vice-campione del Mondo in carica della categoria. Il risultato è stato conquistato grazie alla grande regolarità di risultati, ma comunque lo spagnolo ha dovuto inchinarsi a Jeffrey Buis. Sulla carta, il pilota più indicato per contrastare il #73 sembra essere Oscar Nuñez Roldan: lo spagnolo di Guerrieri Racing Team è il vice-campione del CIV SS300 e vanta ben due successi nella passata stagione tricolore.

Passando agli italiani, ci si aspetta un completamento del processo di crescita da parte di Emanuele Cazzaniga. Il pilota italiano ha deciso di rimanere con la formazione RaceStar per il 2024 dopo aver conquistato il primo successo nella categoria a Misano. Oltre a puntare al titolo tricolore, il #4 ha preso parte alla prima prova del mondiale a Barcellona, conquistando un'incoraggiante 10ª posizione in Gara 1. Occhi puntati anche per il rientrante Alfonso Coppola: l'esperto pilota campano si schiera ai nastri di partenza del CIV SS300 con la Kawasaki di Box Pedercini, vincitrice del titolo 2022 con Leonardo Carnevali.

Valentino Aggio

