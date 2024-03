CIV | Test Misano: Aprilia si prende la scena con Luca Bernardi

Lunedì e Martedì il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” è stato il teatro dei test pre-stagionali del Campionato Italiano Velocità. La due giorni romagnola è stata sicuramente condizionata dalle condizioni meteo, ma non mancano gli spunti interessanti, come l'ingresso di Dunlop per tutte le classi del tricolore. Aprilia chiarisce subito le proprie intenzioni piazzando la coppia di Nuova M2 Racing in prima e terza posizione, separati solo dall'immancabile Michele Pirro.

Superbike | Senza Zanetti è Luca Bernardi l'anti-Pirro

Anche senza il campione del CIV Superbike Lorenzo Zanetti, la classe regina del campionato tricolore sarà comunque combattuta. Ovviamente Michele Pirro partirà con il ruolo di favorito, anche se con il 2° tempo in graduatoria. Il nove volte campione italiano non ha preso parte alla seconda giornata di test per volare a Jerez de la Frontera, lasciando così campo libero a Luca Bernardi per staccare il miglior tempo in 1:35.934. Il sammarinese si è già dimostrato molto veloce con l'Aprilia RSV4 1100 nella scorsa stagione: con un anno di esperienza alle spalle, il classe 2001 è chiamato ad essere colui che contenderà la corona tricolore a Pirro. Terzo è Samuele Cavalieri, davanti alla Yamaha guidata da Alessandro Delbianco. L'ex WorldSBK sarà sicuramente un pilota da tenere d'occhio per la lotta al titolo, vista la competitività mostrata da DMR Racing, nuova squadra di riferimento per quanto riguarda Yamaha Motor Italia.

A chiudere la top 5 c'è un sorprendente debuttante come Roberto Mercandelli. Arrivato dalla Supersport 600 NG, il neo-pilota Broncos Racing Team ha impressionato fin da subito alla guida di una 1000cc. Il ducatista ha girato a meno di un secondo e mezzo da Bernardi, precedendo un Luca Vitali alle prese con la nuova Honda. Settima posizione per Kevin Manfredi, ormai habitué del CIV Superbike con la Suzuki del team Penta Motorsport.

Supersport 600 NG | Luca Ottaviani è imprendibile, Mantovani insegue

Passando al CIV Supersport 600 Next Gen, Luca Ottaviani rimane il riferimento della categoria. Senza il campione Simone Corsi (impegnato nel WorldSSP con la Ducati di Renzi Corse, ndr) il pilota MV Agusta insegue il primo titolo tricolore. Il pilota Extreme Racing Service ha fatto segnare un 1:38.731 ben sei decimi più veloce rispetto al secondo classificato Andrea Mantovani (1:39.336). I due precedono Marco Bussolotti, passato a Ducati per la stagione 2024 della classe cadetta. La competitività della F3 800 preparata dal team Extreme Racing Service è testimoniata dal 4° posto in classifica di Niccolò Castellini.

Le altre classi: Bartolini velocissimo in Moto3, si parla spagnolo in PreMoto3 e SS300

Facendo un rapido riepilogo delle altre classi, Elia Bartolini è al top in Moto3. Senza Vicente Pérez Selfa, il pilota del Lucky Racing Team potrebbe avere la strada spianata verso il titolo, ma c'è da tenere d'occhio la concomitanza tra Imola ed Aragón con il WorldSSP300. Il pilota italiano ha preceduto lo spagnolo Marcos Ruda nelle graduatorie di circa tre decimi: i due hanno scavato un abisso nei confronti di Cristian Lolli, 3° nella classifica dei tempi ma distante un secondo dalla vetta. Nella PreMoto3 AC Racing Team si prepara ad un'altra stagione al vertice con David González, oltre un secondo avanti a Gionata Barbagallo e Lorenzo Pritelli. La Spagna fa la voce grossa anche in SS300, dove il vice-campione del Mondo José Pérez González si prende il carico di favorito al titolo tricolore, vista la sua esperienza nel paddock iridato. Il pilota Kawasaki precede Emanuele Cazzaniga e Nicola Plazzi. Il primo round si disputerà proprio in Riviera dal 5 al 7 Aprile.

Valentino Aggio