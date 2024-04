CIV | Supersport: una griglia da record pronta a raccogliere l'eredità di Corsi

Questo weekend al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” prenderà il via il Campionato Italiano Velocità. Tra le categorie del nuovo campionato targato Dunlop, la più numerosa è senza dubbio il CIV Supersport 600 NG, che presenta al via la bellezza di 43 piloti. Senza il campione in carica Simone Corsi, saranno in molti i pretendenti al titolo.

Le moto italiane suonano la carica: Ottaviani e Mantovani i favoriti

Nel 2023 fu Simone Corsi a vincere il CIV Supersport 600 Next Gen in sella alla Yamaha di AltoGo Racing Team, in un'annata apparentemente dominata dal costruttore giapponese. Infatti, sia in 2ª che in 3ª posizione si sono piazzate due R6: quella di Emanuele Pusceddu e di Massimo Roccoli. I due costruttori italiani Ducati e MV Agusta sono rimasti a guardare: la casa di Borgo Panigale ha ottenuto tre successi, ma con gli sporadici Yari Montella (Misano 1 e Imola, ndr) e Andrea Mantovani (Imola, ndr), i quali non hanno affrontato tutto il campionato tricolore. MV Agusta, dal canto proprio, ha trovato gli unici due successi stagionali con Luca Ottaviani.

È stato proprio il #111 a suonare la carica nei test pre-stagionali a Misano, dominando nelle graduatorie con sei decimi di vantaggio su Andrea Mantovani. Il pilota ferrarese ha affiancato il CIV all'impegno in MotoE, disputando così tutta la stagione con la Panigale V2 di Mesaroli Racing. A testimoniare la bontà della F3 800 del team Extreme Racing Service anche Niccolò Castellini: il secondo pilota MV Agusta, compagno di Ottaviani, ha fatto segnare il 4° tempo nei test. Passato in Ducati anche Emanuele Pusceddu, 3° classificato lo scorso anno e già a proprio agio con la nuova moto sul tracciato romagnolo. Ha abbracciato la causa del bicilindrico anche Marco Bussolotti, da anni ormai con Yamaha ma passato con il team SGM Tecnic per la campagna 2024.

Yamaha si affida a Lorenzo Dalla Porta e Stefano Valtulini

Nonostante Ducati componga quasi metà dello schieramento (20 piloti sui 43 totali, ndr) del CIV Supersport 600 NG, Yamaha non si dà certo per vinta. Sui 14 piloti al via con la R6 spicca il campione del Mondo Moto3 2019 Lorenzo Dalla Porta. Dopo essere stato catapultato dalla Moto2 alla 600cc, senza trovare troppo successo nelle derivate di serie. Per rilanciarsi il toscano ha scelto il Dunlop CIV con AltoGo Racing Team, ovvero la squadra che nel 2023 ha dominato il campionato con Simone Corsi. Dalla Porta è reduce da una doppia zona punti nella wildcard del Montmeló disputata nel WorldSSP. Non sarà di certo facile per il #19 destreggiarsi tra le moto più potenti, ma sia il pilota che la squadra hanno dimostrato di essere competitivi anche a livello mondiale.

L'altra freccia nell'arco dei tre Diapason è Stefano Valtulini: l'ex pilota del Motomondiale ha lasciato la Kawasaki del team RM Racing per salire sulla R6 del team Promodriver. Il classe 1996 ritorna su una moto che ha avuto l'occasione di conoscere nel corso del 2022, con la quale avrà sicuramente più probabilità di essere competitivo. Valtulini è stato l'unico a vincere nel 2023 con la ZX-6R sotto la pioggia del Mugello. Tra i piloti Yamaha spunta sicuramente Maiki Abe: il pilota giapponese, figlio del compianto Norifumi, affronterà il CIV Supersport 600 NG sempre con VFT Racing dopo l'esperienza nel WorldSSP della scorsa stagione.

Tanti cambiamenti nel CIV Supersport 600 NG

Una griglia così numerosa come quella del CIV Supersport 600 NG presenta anche tanti nomi altisonanti di ritorno nella categoria. Tra questi c'è senza dubbio quello di Roberto Farinelli, reduce da due titoli consecutivi nel National Trophy 600. Il pilota Blackflag Motorsport ha deciso di rimanere in sella alla ZX-6R per il ritorno in Supersport, dopo il passo falso fatto nel 2022. La sua sarà una delle quattro Kawasaki in griglia, insieme a quella di Agostino Santoro. Il pilota campano torna nella classe cadetta dopo due anni travagliati in Superbike, rimettendosi così in gioco con MRT Corse. A proposito di ritorni, c'è sicuramente da segnalare quello di Honda. Scuderia Improve by Firenze Motor, che schiera Luca Vitali in Superbike, ha deciso di raddoppiare l'impegno anche in Supersport. La squadra toscana prenderà il via anche nella classe di mezzo con Leonardo Carnevali in sella ad una CBR 600 RR. Sarà un'opportunità di rilancio per il classe 1999, campione in 300cc nel 2022. La CBR torna così nel campionato tricolore dopo due stagioni di assenza.

Tra i cambi, alcuni team hanno deciso di accettare sfide con dei nuovi costruttori. Tra questi è doveroso citare J Angel Racing Team: l'ex formazione di Pusceddu è passata da Yamaha a MV Agusta, decidendo di schierare il talentuoso Matteo Patacca insieme a Raffaele Fusco. Ultima novità è l'entrata di Cecchini Racing Team nella categoria: la squadra già protagonista in Moto3 ha puntato su un talento come Leonardo Taccini. Il pilota romano ha già preso parte al mondiale di categoria in passato, mentre lo scorso anno è stato in pianta stabile nel ESBK (campionato spagnolo, ndr) con una BMW M1000RR.

CIV | Supersport 600 NG: entry list per la stagione 2024

Credits: CIV

Credits: CIV

Valentino Aggio

Leggi anche: CIV | Superbike: da Misano parte la rincorsa al trono senza re