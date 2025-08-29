Formula E | Mercato: da Costa al passo d'addio con Porsche, rinnovano Buemi e Rowland

Si muove a piccoli passi il mercato in Formula E che da qui a novembre definirà la griglia che si contenderà il titolo nella Season 12. Attualmente sono poche le mosse confermate, nell'attesa che si muovano le pedine più importanti come Cassidy e - non a sorpresa - da Costa.

Le conferme

Giunta giovedì l'ufficialità del rinnovo - con contratto pluriennale - di Sébastien Buemi con Envision Racing, il team inglese campione nella Season 9 ha così confermato una delle sue due pedine in vista dei prossimi anni, con l'obiettivo di dare parziale continuità sia per l'ultima stagione con la Gen3 sia per l'arrivo della Gen4.

Sono contentissimo di rinnovare con Envision. Ci siamo goduti tanti bei momenti e risultati assieme nel corso delle ultime tre stagioni e sono pronto ad aggiungerne altri. La Season 11 è stata un'annata positiva per me dal punto di vista personale, con la vittoria [di Monaco, ndr] e i podi che sono stati una bella spinta per noi per continuare a lavorare duramente e per ottenere di più quest'anno.

La conferma di Buemi consentirà allo svizzero di confermarsi come uno dei piloti più presenti in griglia in Formula E, essendo stato presente in tutte le 11 stagioni sinora disputate, e gli consentirà di andare anche a caccia del record di vittorie nella serie, detenuto al momento a pari merito con Mitch Evans a quota 14. Per il 36enne svizzero la prossima sarà la quarta stagione con Envision, che conta sulla sua esperienza per poter tornare ai livelli della Season 9.

Credits: FIA Formula E

Altro rinnovo, doppio, arriva dalla Nissan, che a inizio agosto ha confermato sia Norman Nato sia, soprattutto, Oliver Rowland, quest'ultimo con un contratto pluriennale. Una mossa, secondo il TP Tommaso Volpe, volta a “consolidare quanto di buono già fatto” e di “migliorare ulteriormente il lavoro svolto”, con l'obiettivo sicuro di mantenere il #1 sulle carene di una delle due vetture e con la necessità di avere un Nato più incisivo: troppo pochi i 21 punti ottenuti nell'ultima stagione per poter permettere effettivamente a Nissan di concedersi una vera speranza per i titoli Team e Costruttori dove ha ceduto il passo alla Porsche.

da Costa a un passo dall'addio a Porsche

Porsche sembra ormai a un passo dal cambiare parzialmente la propria line-up per la prima volta dopo 3 anni. Sembra ormai fatta per la separazione tra Antonio Felix da Costa e la casa tedesca nonostante l'accordo tra le parti prevedesse la possibilità di allungare per un'ulteriore stagione. Secondo The Race, da Costa avrebbe espresso il suo desiderio di affrontare una nuova sfida che potrebbe essere Jaguar, a caccia del sostituto di Nick Cassidy, reduce anche da un peggioramento dei rapporti interni tra lui, il team e il compagno di squadra Pascal Wehrlein.

Credits: press.porsche.com

Nella lista dei possibili sostituti del portoghese ci sono Nico Muller, che lo scorso anno ha corso con Andretti e che è pilota ufficiale Porsche, per la quale svolge anche il ruolo di pilota di riserva nel WEC, con Dan Ticktum da tenere in considerazione dopo l'ottima ultima stagione con Cupra Kiro (cliente Porsche).

Cassidy-Stellantis è quasi fatta, Maserati lascia

Grosse novità in arrivo nell'universo Stellantis, che vede la presenza in Formula E di DS e di Maserati MSG. DS conferma Maximilian Gunther, mentre dall'altro lato del box è probabile che non ci sia JEV ma Taylor Barnard, liberato da McLaren dopo l'addio del team inglese alla Formula E con la quale Barnard ha corso un'ottima stagione del debutto.

Passando alla Maserati MSG, sembra ormai probabile il rebranding, con Maserati che abbandonerà la serie elettrica per lasciare il passo a Citroen. Il team di base a Monaco è reduce da un ultimo periodo complesso dal punto di vista economico, con un passaggio di proprietà che non è andato a buon fine negli ultimi mesi ed è possibile che Stellantis aumenti la sua influenza all'interno della struttura monegasca.

Citroen non avrà tra le sue fila Vandoorne e Hughes, ma avrà una line-up tutta nuova composta da Jean-Eric Vergne e Nick Cassidy. Mancano le ufficialità ma sembra ormai deciso lo spostamento del francese nel secondo team clienti di Stellantis, visto il suo ruolo da pilota ufficiale nel WEC, mentre Cassidy arriva con la possibilità di poter correre anche nel WEC, raddoppiando così i suoi impegni sportivi.

Gli altri: Frijns-Envision è addio

Con le ipotesi Muller-Porsche, da Costa-Jaguar, Barnard-DS e l'accoppiata Vergne-Cassidy in Citroen sono pochi i sedili da riempire. A partire da Andretti, che ha confermato Jake Dennis - dato anche un contratto valido anche per la prossima stagione - e che se deve sostituire Muller deve guardarsi sul mercato con la possibilità di valutare più profili, come quelli di Hughes e Vandoorne per un usato sicuro, o come quelli di rookies come Crawford e Vesti, che con Andretti hanno disputato i rookie test.

Altro sedile libero è quello di Envision, dato l'addio di Robin Frijns, sul quale al momento è più difficile fare delle previsioni su chi può affiancare Buemi. Anche Cupra Kiro deve capire come completare la line-up, visto che non sembra così sicura la conferma di David Beckmann dopo un'annata deludente e chiusa con il solo punto ottenuto nell'ultimo appuntamento di Londra. Cupra Kiro che, nel frattempo, ha ufficializzato l'arrivo di Gary Paffett da McLaren con il nuovo ruolo di Racing Director, aggiungendo esperienza a una struttura che ha compiuto una grande crescita nell'ultima stagione con l'arrivo dei nuovi investitori.

Credits: Cupra Kiro

La griglia ad oggi

Team Pilota 1 Pilota 2 Tag Heuer Porsche Formula E Team Pascal Wehrlein TBC [Nico Muller?] Jaguar TCS Racing Mitch Evans TBC [Antonio Felix da Costa?] Nissan Formula E Team Oliver Rowland Norman Nato Mahindra Racing Edoardo Mortara Nyck de Vries DS Penske Maximilian Gunther TBC [Taylor Barnard?] Andretti Formula E Jake Dennis TBC Envision Racing Sébastien Buemi TBC Citroen MSG Racing [TBC] TBC [Jean-Eric Vergne?] TBC [Nick Cassidy?] Cupra Kiro Dan Ticktum [?] TBC Lola Yamaha ABT Formula E Team Lucas di Grassi Zane Maloney

Mattia Fundarò