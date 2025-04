EWC | 24H Le Mans, 2a ora: tante cadute, comanda FCC Honda

Uno start che ha dell’incredibile, quello dell’opener dell’EWC a Le Mans, con una 24H che sa di gara ad eliminazione. A tratti è difficile anche solo rimanere in piedi: lo sanno bene Marvin Fritz e Gregg Black. Per la YART la caduta è arrivata subito, poco prima della fine del primo giro, mentre la SERT ha resistito 10 giri circa prima di finire a terra in un doppiaggio. Ma non sono i soli, visto che anche BMW si è trovata nella stessa situazione

UNA GARA AD ELIMINAZIONE

Fa scalpore la caduta di BMW perchè Sylvain Guintoli era ampiamente in testa nel suo secondo stint, quando la M1000RR #37 ha deciso di scaricarlo a terra. Il Tati Team si è dovuto fermare per problemi con l’impianto elettrico, mentre anche la Superstock è stata flagellata. Sia il team Etoile che l’Hungarian Racing sono finiti a terra quasi immediatamente, lasciando per poco tempo la leadership all’Aprilia M2-Revo. Purtroppo anche la RSV4 è finita a terra, seguita poco dopo dalla Honda National Motos che aveva rilevato la testa di classifica. Insomma, non si è salvato quasi nessuno.

LA SITUAZIONE

Mentre la pista va asciugando e si iniziano a montare le slick per alcuni coraggiosi (nonostante il meteo incerto), al comando troviamo FCC TSR Honda. La formazione Franco-Giapponese è inseguita a poca distanza dalla Kawasaki #11 del team Trickstar Webike, a loro volta tallonati da YART Yamaha in rapida ripresa. In recupero anche la SERT, anche se ancora attardata fuori dalla top10. In Stock la BMW #25 del team Etoile è tornata in testa, con al seguito la Yamaha #36 e la Suzuki #32. Prossimo aggiornamento alle 8 ore di gara.

Alex Dibisceglia

Fonte: EWC Press Area

Leggi anche: EWC | 24H Le Mans: Fritz porta la Yamaha YART in pole