EWC | 24H Le Mans: Fritz porta la Yamaha YART in pole

Marvin Fritz rileva il testimone di Niccolò Canepa alla 24H di Le Mans 2025, primo appuntamento stagionale per quanto riguarda il mondiale EWC. Il tedesco ha ritoccato il record del nostro Niccolò fermando il cronometro in 1’34”489, che insieme alle prestazioni di Karel Hanika e Jason O’Halloran è valso la pole position per la gara di domani.

SERT, TATI, MOTORRAD ED ERC

Non sarà comunque una passeggiata il primo stint di gara: la SERT con Black, Masson e Atsumi ha chiuso a soli 2 decimi di media in meno rispetto alla formazione austriaca, andando a conquistare la seconda piazza in partenza. Il duo di testa è inseguito dal Tati Team AVA6 Racing, da BMW Motorrad e da ERC Endurance, al debutto con la M1000RR. Solo sesta piazza per FCC TSR Honda, inseguita a sua volta da Kawasaki Webike Tricksta, Elf Marc VDS Km99 e Maxxess By BMRT 3D.

STOCK: SORPRESA HUNGARIAN ENDURANCE RACING

Non possiamo certo dire che la Stock possa risultare scontata. Se i favori erano per il team Etoile o per il National Motos Honda (campione in carica), il colpo di coda arriva già dalle qualifiche. Infatti sarà il team Hungarian Endurance Racing a partire dalla 10 piazza assoluta, prima delle Superstock. Il team, composto da Kovacs, Szamado e Gorbe, ha beffato la BMW #25 condotta da Okubo, Watanabe e Ito. Terza piazza di classe per TRT27 AZ Moto, seguono il team Bolliger, LRP Poland, Honda No Limits, Slider Endurance e Rac41.

GLI ITALIANI IN GRIGLIA

Attardata appunto Honda National Motos, solo 19°, bene la ventesima posizione al debutto per l’Aprilia del team Revo-M2 con Saltarelli, Ferrone e Calia. Ventiseiesima piazza per la Ducati del team Aviobike WRS, con Ferrari, Bernardi e Butti alla guida, ma con miglioramenti in vista della gara. Appuntamento domani alle ore 15 per la partenza della 48° 24H di Le Mans EWC.

Alex Dibisceglia

Fonte: FIM EWC Press

Leggi anche: EWC | 24H Le Mans: 53 equipaggi al via, BMW la più veloce