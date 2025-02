Dopo aver concluso i test è tempo per i piloti del mondiale WorldSBK di tornare ad accendere i motori, in vista del primo appuntamento stagionale sulla pista di Phillip Island. La stagione comincia con un favorito su tutti, almeno per il round australiano: Nicolò Bulega.

Primo appuntamento “al buio” in Australia

Il round down under inizia con le carte più che mai rimescolate sulla griglia WorldSBK: con il numero #1 sul cupolino di Toprak Razgatlıoğlu e dopo la rivalità accesa con Nicolò Bulega, tutto può succedere. Cosa certa è che il pilota turco di casa BMW si presenterà il venerdì nel paddock determinato a difendere lo scettro di campione del mondo in carica, cercando di ritrovare le prestazioni della scorsa stagione. Nel corso dei test Razgatlıoğlu non si è piazzato in testa alla classifica, complice anche una caduta il primo giorno e l’infortunio alla mano destra dell’inverno, ma è stato comunque capace di restare all’interno della top 5 per tutta la durata delle prove.

Questa stagione sarà cruciale anche per Nicolò Bulega, che dopo un anno stellare da rookie nella massima classe delle derivate di serie, ora deve confermare il suo stato di forma. Un primo passo si è visto già nel corso dei test di Phillip Island, dove l’italiano di casa Ducati Aruba.it Racing è stato incontrastato entrambe le giornate, concludendo in prima posizione. Situazione delicata anche per Álvaro Bautista, che dopo aver perso l’#1 sulla carena lo scorso anno, è pronto a riscattarsi e a tornare a competere per le posizioni che contano e potenzialmente per il titolo mondiale. Il tutto è amplificato dalle gare flag-to-flag: dei venti giri previsti per le due manche lunghe, così come lo scorso anno i piloti saranno costretti a fermarsi ai box per un cambio gomme obbligatorio vista l’abrasività del nuovo asfalto di Phillip Island.

Le altre case pronte a dare battaglia a Phillip Island

Ci sono tutti i presupposti per una sfida tra Ducati con Toprak Razgatlıoğlu come unico pilota non dotato di una Panigale a combattere per la vittoria. Se questo sembra essere vero per il round WorldSBK di Phillip Island, le altre case hanno dimostrato di avere ampio margine di crescita. BMW non potrà più contare sul supporto di una seconda formazione come Bonovo Action, che ha dimezzato il proprio impegno ed è passato a Ducati con Scott Redding. Anche Kawasaki ha ridotto il proprio impegno in forma ufficiale, affidando l’unica Ninja presente sulla griglia alle sapienti mani di Puccetti Racing. La squadra emiliana ha deciso di puntare su Garrett Gerloff per il 2025 dopo una seconda parte dell’anno scorso più che incoraggiante, così come le prime prese di contatto con la nuova moto. A Phillip Island tornerà ufficialmente in pista Bimota, il marchio italiano di proprietà della casa di Akashi. Bimota sarà in pista con Alex Lowes e Axel Bassani: il progetto si è rivelato promettente fin dalle prime uscite a Jerez di fine 2024. Rimangono parecchi dubbi per quanto riguarda le altre due giapponesi, Yamaha e Honda. La prima ha solo in Andrea Locatelli una certezza, visto l’infortunio che ha messo K.O. Jonathan Rea ancora prima dell’inizio dell’anno. In HRC Xavi Vierge ha tenuto a galla l’onore della casa di Tokyo, mentre Iker Lecuona è alle prese con il recupero da un infortunio.

Un 2025 di possibilità per gli indipendenti e i rookies

La nuova stagione sarà terreno di prova e di possibili grandi imprese anche per i piloti dei team indipendenti, che al netto delle prestazioni dello scorso anno potrebbero giocare un ruolo di disturbo tra i piloti ufficiali. Osservato speciale è certamente Danilo Petrucci, molto veloce nei test insieme ad Andrea Iannone. Il primo ha ottenuto una tripletta storica nel round di Cremona nel mese di settembre, mentre il secondo è tornato al successo solo una settimana più tardi in Gara 1 ad Aragón. Debutto in WorldSBK per Yari Montella e primo vero test per l’ex pilota WorldSSP, che scenderà in pista in sella alla Ducati del team Barni Spark Racing e sarà pronto ad avviare questa nuova fase della sua carriera al meglio.

WorldSBK | Phillip Island: gli orari del weekend

Venerdì 21 Febbraio

01:20 | WorldSBK - FP1

06:00 | WorldSBK - FP2

Sabato 22 Febbraio

00:00 | WorldSBK - FP3

03:00 | WorldSBK - Superpole

06:00 | WorldSBK - Gara 1 (diretta TV8, replica ore 14:00)

Domenica 23 Febbraio

00:30 | WorldSBK - WUP

03:00 | WorldSBK - Superpole Race (diretta TV8, replica ore 13:05)

06:00 | WorldSBK - Gara 2 (diretta TV8, replica ore 14:00)

Valentina Bossi

Leggi anche: WorldSBK | Test Phillip Island, Day 2: grande Italia, Bulega ancora davanti