WorldSBK | Test Phillip Island, Day 2: grande Italia, Bulega ancora davanti

Nella seconda giornata dei test WorldSBK sono cambiate le condizioni metereologiche, ma non i risultati. Nonostante la pioggia abbia inficiato parte della sessione pomeridiana a Phillip Island, Nicolò Bulega ha completato la due giorni australiana al primo posto in tutte le sessioni.

Nicolò Bulega ancora davanti, è grande Italia

Nicolò Bulega ha dimostrato di essere attualmente il pilota più in forma dell'intera griglia. Il 1:28.765 fatto segnare ieri è stato abbassato dal pilota Aruba.it Racing - Ducati di circa un decimo, dato che il cronometro del #11 si è fermato in 1:28.680, rimanendo l'unico pilota della griglia WorldSBK a far segnare un giro al di sotto del 1'29". Ci sono andati molto vicino Andrea Iannone e Danilo Petrucci, entrambi sul piede del 1'29"1 ed in grande spolvero in vista del primo weekend dell'anno sempre sul tracciato di Phillip Island. I due italiani completano così una splendida tripletta azzurra tutta marchiata Ducati, la moto chiaramente da battere in vista della stagione 2025.

Toprak il primo degli altri, manca solo Kawasaki in top 10

Il campione del Mondo Toprak Razgatlıoğlu termina i test pre-stagionali con un'incoraggiante 4ª posizione, specie visti l'infortunio alla mano destra ed il brutto high-side in uscita dalla “Siberia” che ha provocato un grande spavento nella giornata di ieri. Il turco di BMW è l'unico ad estrarre tutto il potenziale della M1000RR, visto che il compagno Michael Van Der Mark è al di fuori della top 10. Nella sessione pomeridiana il #1 è l'unico ad avvicinare Bulega fermando il cronometro in 1:29.247 che gli vale il 2° tempo nella sessione conclusiva ed il 4° di giornata. Razgatlıoğlu ha preceduto il due volte iridato Álvaro Bautista, il quale ha mantenuto la 5ª posizione con il crono fatto segnare nella mattinata.

Continuando con i risultati di Phillip Island, Andrea Locatelli si conferma come migliore dei piloti di marchio giapponese. Il bergamasco porta la propria Yamaha in 6ª posizione precedendo così le due Bimota di Alex Lowes e Axel Bassani, con il pilota feltrino finalmente in grado di avvicinarsi ai tempi del compagno dopo una prima giornata deludente. Bassani ha pagato solo 93 millesimi nei confronti di Lowes, precedendo la Honda di Xavi Vierge. HRC ha visto solo lo spagnolo in top 10 date le condizioni fisiche non perfette di Iker Lecuona, il quale si sta riprendendo da un infortunio. A chiudere i primi 10 c'è un ritrovato Scott Redding, tornato in sella alla Ducati del team MGM Bonovo Racing.

WorldSBK | Test Phillip Island: i risultati del Day 2

Nicolò Bulega (Aruba.it Racing) 1:28.680 Andrea Iannone (Pata Go Eleven) 1:29.162 Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) 1:29.179 Toprak Razgatlıoğlu (ROKiT BMW) 1:29.247 Álvaro Bautista (Aruba.it Racing) 1:29.477 Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) 1:29.493 Alex Lowes (Bimota by KRT) 1:29.534 Axel Bassani (Bimota by KRT) 1:29.627 Xavi Vierge (Honda HRC) 1:29.812 Scott Redding (MGM Bonovo Racing) 1:29.862

WorldSSP | Bo Bendsneyder è l'uomo da battere

Nel WorldSSP si confermano i valori visti in pista già ieri a Phillip Island. Bo Bendsneyder inizia la stagione 2025 come favorito, alla luce di quanto visto in questi due giorni. Il pilota olandese di MV Agusta è pronto a prendersi una categoria senza padroni, come conferma il crono di 1:31.595. L'ex Moto2 precede due Ducati V2 guidate dal rookie Jaume Masiá, vera sorpresa di questi test, e dall'esperto Valentin Debise. I due si sono presi la scena vista la caduta di Philipp Oettl in mattinata che non gli ha permesso di prendere parte alla sessione pomeridiana. Yamaha piazza ben tre nuovissime R9 all'interno della top 10, la prima delle quali è guidata da Can Öncü in 4ª posizione. Il compagno di squadra Stefano Manzi è 8° mentre Lucas Mahias lo segue a ruota in 9ª piazza. Ducati è presente tra i migliori grazie al 5° tempo di Marcel Schroetter che precede un riconfermato Filippo Farioli in grande spolvero all'inizio dell'avventura tra le derivate di serie. Presente tra i migliori anche Triumph con Oliver Bayliss in 7ª piazza, mentre il compagno Tom Booth-Amos è reduce da una caduta.

