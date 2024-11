MotoGP | GP Solidarity Barcellona: Bastianini, un “alleato” sabato.. e domenica?

Enea Bastianini è stato tra i protagonisti della Sprint del GP Solidarity Barcellona di MotoGP avendo chiuso in seconda posizione. Il pilota Ducati si è rivelato inoltre un alleato prezioso per Bagnaia, ma sarà così anche domenica?

Una Sprint da protagonista

Una Sprint da assoluto protagonista per Enea Bastianini, che chiude in seconda posizione grazie ad un sorpasso all’ultimo giro su Jorge Martin. Il pilota Ducati è stati autore di una partenza strepitosa dalla terza fila che lo ha visto addirittura in prima posizione dopo curva 1, subendo però il contro sorpasso del compagno di squadra alla 3. Da li in poi Enea ha provato a seguire Bagnaia ma ha dovuto fare i conti con un agguerrito Martin, che oggi non si è sicuramente risparmiato come dimostra la lotta con Bastianini fino all’ultima curva. I due infatti se le sono date per tutto l’arco della Sprint con un duello duro ma sempre corretto, con Bastianini che proprio all’ultimo giro è riuscito a soffiare la seconda posizione allo spagnolo facendo di fatto anche un regalo a Bagnaia che proprio con Martin si sta giocando il Mondiale.

Enea però il regalo lo ha fatto anche a se stesso, considerato la lotta per il terzo posto nel Mondiale con Marc Marquez che oggi ha invece chiuso in settima posizione. Domani quindi Bastianini potrebbe rivelarsi un alleato utile per Pecco ma anche un rivale, visto che l’otto volte Campione dopo la deludente Sprint di oggi domani farà sicuramente di tutto per cercare di recuperare più punti possibili al pilota Ducati e sarà difficile fare calcoli. Bastianini ricordiamo inoltre che il prossimo anno correrà con KTM e non ha ne la necessità ne l’obbligo di fare regali al compagno di squadra, considerato che ogni punto sarà importante per il terzo posto e per chiudere al meglio questa stagione.

Un podio inaspettato

Ma il podio di oggi è stati per certi versi inaspettato per Bastianini considerato anche le premesse della vigilia che lo hanno visto in difficoltà durante le prove libere ed in qualifica avendo chiuso ottavo, ma la chiave di oggi è stata sicuramente la partenza come dichiarato dallo stesso Enea a fine gara:

“La partenza è stata fantastica e non mi capacito di come mi sia riuscita. E’ stata una gara bellissima mi sono divertito veramente tanto a duellare con Martin, anche se un errore in curva 1 mi ha fatto perdere del tempo andando lungo, costringendomi ad inseguire per raggiungerlo e superarlo nel finale. Per certi versi è un secondo posto inaspettato considerato che qui solitamente faccio fatica ma sono veramente felice della mia gara”.

Un duello, quello dei primi giri, che gli è costato, forse, anche la possibilità di giocarsi la vittoria con Bagnaia che ricordiamo oggi montava la gomma più dura e poteva essere attaccabile nelle prime fasi della gara. Pecco però è comunque riuscito a mantenere un ritmo insostenibile per tutti sin dall’inizio come ammette lo stesso Bastianini:

“Bagnaia oggi ha fatto la differenza riuscendo a scappare fin da subito, ed io anche se avevo trovato un buon ritmo non sono stato in grado di raggiungerlo. In ogni caso si tratta di un risultato importante nella lotta per il terzo posto, ma non ho fatto calcoli ne per me ne per Pecco anche perché su questa pista la scia gioca un ruolo importante e dovevo difendermi dagli attacchi di Jorge che non mi hanno dato il tempo di pensare troppo”.

La gara di domani sarà infatti decisiva nell’assegnazione del titolo, ma anche per il terzo posto:

“La gara lunga di domani sarà fondamentale e occorrerà scegliere bene la gomma, perché la soft e performante ma potrebbe rivelarsi rischiosa. Pensavo di poterla utilizzare senza troppo problemi ma vedendo il degrado che c’e stato nella Sprint non ne sono più così sicuro. In ogni caso la lotta per il terzo posto con Marquez è ancora apertissima e dovrò replicare quanto ho fatto nella gara di oggi. Anche perché ultimamente mi sto trovando bene nelle Sprint ma faccio fatica la domenica, e devo assolutamente invertire il trend”.

Julian D’Agata