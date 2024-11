MotoGP | Solidarity GP Barcellona, Sprint: Bagnaia vince ed è a -19, festa rimandata per Martín

Doveva vincere e così ha fatto: Francesco Bagnaia conquista la 7ª Sprint della sua stagione e rimanda la lotta al titolo MotoGP al Gran Premio di domani. L'italiano si trova a 19 punti di distacco da Jorge Martín, 3° dietro al compagno di marca Enea Bastianini che lo ha superato all'ultimo giro.

Francesco Bagnaia senza rivali, sua la Sprint

Francesco Bagnaia non ha avuto alcun tipo di rivale nella Sprint del Montmeló. Proprio dove aveva buttato via 12 punti a fine Maggio, il campione del Mondo in carica si è rifatto con gli interessi. Dopo la splendida pole position della mattinata, il #1 fa il possibile per rimandare la festa del rivale Jorge Martín a domani. Bagnaia ha ceduto la testa della corsa solo per qualche secondo in partenza, salvo poi lasciare agli avversari solamente le briciole. Ora ci si gioca tutto tra meno di 24 ore: Bagnaia è a -19 rispetto a Martín, il ducatista dovrà quindi sudarsela anche per tutto il Gran Premio.

Bastianini fa lo sgambetto a Martín, Espargaró è 4°

Enea Bastianini fa l'uomo squadra per Ducati, o forse solo per sé stesso. Il pilota di Rimini, all'ultima in rosso prima dell'avventura in KTM, è 2° nella Sprint e “ruba” due punti a Jorge Martín. Il #23 sceglie curva 5 dell'ultimo giro per l'attacco al compagno di marca, al quale basterà comunque il 9° posto nel Gran Premio di domani per laurearsi campione del Mondo MotoGP per la prima volta in carriera. A chiudere il trenino delle Ducati c'è Aleix Espargaró, all'ultimo weekend di carriera in sella alla RS-GP di Noale: il catalano aveva vinto la Sprint nel Gran Premio di Maggio e si conferma velocissimo sul tracciato di casa. Álex Márquez è 5° dopo l'errore in curva 10 a due giri dalla fine che gli ha fatto perdere il 4° posto.

Franco Morbidelli precede Marc Márquez: il pilota Gresini Racing è stato vittima di un contatto con Pedro Acosta nella prima chicane del primo giro. Il ducatista è finito largo, mentre il pilota GASGAS ha perso il cupolino della propria moto, dovendosi così ritirare. A chiudere la zona punti Marco Bezzecchi e la KTM di Brad Binder, mentre Fabio Quartararo porta la Yamaha al 10° posto.

MotoGP | Solidarity GP Barcellona: i risultati della Sprint

Valentino Aggio

