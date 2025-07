WorldSBK | Balaton Park: ritorno in Ungheria per la 1000ª

Nel weekend della gara numero 1000 del WorldSBK, il campionato delle derivate dalla serie visita un nuovo circuito. Dopo ben 35 anni si torna in Ungheria, per la prima volta al discusso Balaton Park. La sfida tra Toprak Razgatlıoğlu e Nicolò Bulega.

Una poltrona per due in Ungheria

Dove eravamo rimasti? Nel Regno Unito Toprak Razgatlıoğlu ha ufficialmente preso la testa del campionato con una tripletta che ha lasciato ben poche speranze allo sfidante Nicolò Bulega. Il ducatista ha fatto tutto ciò che era nelle sue mani prendendosi per tre volte la piazza d'onore e perdendo così un totale di 13 punti sulle tre manche del weekend. Poco importa, dato che il computo in classifica vede l'attuale campione del mondo avanti per quattro lunghezze dopo un round perfetto nella sua pista preferita. Ora l'Ungheria rappresenta un'incognita per tutti, soprattutto visti i feedback di certo non positivi da parte dei piloti. Sicuramente, se c'è uno bravo ad adattarsi a situazioni complicate, quello è il #1.

Il campionato degli “altri”, con il mercato di mezzo

Sarà una sfida in casa Ducati per il ruolo di migliore dietro i due inarrivabili: Danilo Petrucci è salito sul podio solo in Gara 1 a Donington Park, portando a termine un weekend comunque positivo. Sono 15 i punti che il ternano di Barni Spark Racing Team conserva su Álvaro Bautista, in un weekend che vedrà l'italiano al centro di una grossa decisione di mercato. Petrux dovrà decidere se accettare la sella in BMW, diventando così pilota ufficiale, oppure rinnovare con la squadra di Marco Barnabò. Lo spagnolo, invece, è salito sul podio di Gara 2. Il due volte iridato, come molti, in Ungheria cercherà anche novità per quanto riguarda il proprio futuro che in questo momento suggerisce un ritorno in Honda.

Alla finestra per la medaglia di bronzo finale c'è Andrea Locatelli, ancora una volta uno dei più costanti di tutta la griglia. Tre top 5 in Inghilterra per Loka, attualmente a -21 da Petrucci per il 3° posto. Occhio al suo compagno, perché Jonathan Rea ha dato qualche sprazzo di competitività in casa così come i gemelli Lowes e Ryan Vickers. Tornerà questo weekend un britannico in griglia: Scott Redding ha abbandonato la formazione MGM Bonovo per tornare nel British Superbike con PBM Ducati (team con il quale vinse nel 2019, ndr). Questo ha lasciato il posto a Tarran Mackenzie, il quale aveva rescisso l'accordo con il team MIE giusto prima del round di casa.

WorldSSP | Manzi, ora Öncü fa paura

Il vantaggio di Stefano Manzi nel mondiale WorldSSP rimane più che incoraggiante: sono 45 le lunghezze che dividono il pilota Ten Kate Racing dal compagno di marca Can Öncü. L'italiano, però, ha cominciato a scricchiolare in Gara 2 a Donington Park: un errore banale alla Melbourne ha costretto il leader di classifica ad una gara in salita terminata in 7ª posizione, mentre il turco ha festeggiato il quinto successo della sua stagione. Il pilota Evan Bros si fa sempre più minaccioso in classifica. Non troppo lontano c'è Tom Booth-Amos, che proprio in casa si è confermato in entrambe le manche al 2° posto ed ora è pronto a capitalizzare sugli errori altrui.

WorldSBK | Balaton Park: gli orari del weekend

Venerdì 25 Luglio

09:40 | WorldWCR - FP

10:20 | WorldSBK - FP1

11:20 | WorldSSP - FP

14:10 | WorldWCR - Superpole

15:00 | WorldSBK - FP2

16:00 | WorldSSP - Superpole

Sabato 26 Luglio

09:00 | WorldSBK - FP3

09:30 | WorldWCR - WUP 1

09:50 | WorldSSP - WUP 1

11:00 | WorldSBK - Superpole (diretta TV8)

12:20 | WorldWCR - Gara 1

14:00 | WorldSBK - Gara 1

15:15 | WorldSSP - Gara 1

Domenica 27 Luglio

09:00 | WorldSBK - WUP

09:20 | WorldWCR - WUP 2

09:40 | WorldSSP - WUP 2

11:00 | WorldSBK - Superpole Race (differita TV8 ore 13:00)

12:20 | WorldWCR - Gara 2

14:00 | WorldSBK - Gara 2 (diretta TV8)

15:15 | WorldSSP - Gara 2

Valentino Aggio

