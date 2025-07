WorldSSP | Donington Park, Gara 2: Öncü vince, Manzi spreca e rimonta

A Donington Park è Can Öncü a trionfare davanti a tutti. Dopo il trionfo del gemello Deniz in Moto2, anche Can trionfa in WorldSSP. Seconda posizione per Tom Booth-Amos, al quale sfugge la vittoria negli ultimi giri. Chiude il podio Lucas Mahias. Stefano Manzi commette un errore nel primo giro e chiude settimo.

Festa doppia in casa Öncü

É festa doppia in casa Öncü. Dopo la vittoria del gemello, Deniz in Moto2, Can Öncü trionfa sul circuito di Donington Park. A due giri dalla fine, il pilota turco ha portato il sorpasso decisivo a Tom Booth-Amos, riuscendo poi a costruire un vantaggio che gli ha permesso di tagliare il traguardo senza preoccupazioni. Ancora una volta chiude in seconda posizione, Tom Booth-Amos sul suo circuito di casa. Il pilota brittanico, in testa sin dal primo giro, ha provato a resistere all'attacco di Öncü, ma si è dovuto arrendere alla superiorità del turco. Ha chiuso il podio, Lucas Mahias.

Si deve accontentare della medaglia di legno, Jaume Masia. Lo spagnolo nonostante il quarto posto, non è mai riuscito a tenere il passo del gruppo di testa. Alle sue spalle inquietante quinta posizione Roberto Garcia e Philipp Oettl.

Stefano Manzi sbaglia, ma rimedia

É arrivato subito al primo giro un errore per Stefano Manzi. Fortunato il pilota italiano che è riuscito a tenere la sua moto in pista, ma è stato costretto a ripartire dalla sedicesima posizione. Una rimonta complicata per Manzi che è riuscito a risalire fino alla settima posizione, limitando i danni in ottica campionato. Un'altra ottima gara di Jeremy Alcoba, ottavo, che ha saputo sfruttare la scia di Stefano Manzi per risalire in classifica.

Nona posizione per Corentin Perolari, seguito dall'italiano Mattia Casadei che chiude la Top10. É dodicesima l'altra Triumph di Oliver Bayliss, più in difficoltà rispetto al compagno Booth-Amos. Tredicesimo Filippo Farioli, seguito da Aldi Mahendra e da Xavi Cardelus che chiude la Top15. Solo diciottesimo Federico Caricasulo.

