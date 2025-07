MotoGP | GP Repubblica Ceca, Sprint: la cronaca testuale LIVE

A Brno è tutto pronto per la Sprint del GP di Repubblica Ceca, dodicesimo appuntamento stagionale. A scattare dalla pole position è Francesco Bagnaia, alla sua prima pole stagionale in questo 2025 dopo essere passato addirittura dal Q1. ‘Pecco’, però, dovrà guardarsi bene le spalle dalla concorrenza, partire dal compagno di box Marc Marquez e da Fabio Quartararo, insieme a lui in prima fila, oltre che da Marco Bezzecchi, quarto in griglia.

Giorgia Guarnieri