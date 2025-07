WorldSBK | Com'era il round di Ungheria prima di Balaton Park

Grande ritorno nel calendario del WorldSBK, con il mondiale delle derivate di serie che torna a correre in Ungheria dopo ben 35 anni di assenza. Ad oggi chi ospita il round ungherese è il circuito di Balaton Park, ma agli albori della categoria era l'Hungaroring, su cui si sono disputate tre edizioni tra il 1988 e il 1990.

Ungheria 1988: la seconda gara ufficiale del mondiale Superbike

Il mondiale Superbike ha avuto all'interno del suo calendario un appuntamento in Ungheria già dagli inizi, considerato che si è disputata proprio lì la seconda gara ufficiale di sempre del campionato, dopo la sua approvazione ufficiale dalla FIM. Nel 1988 il WorldSBK era appena neonato e per il secondo appuntamento del calendario si è scelto per l'appunto l'Hungaroring, che è stato quindi teatro di alcuni tra i primi duelli della storia delle derivate di serie. Il weekend di Ungheria si è corso alla fine di aprile, a causa della cancellazione del round di Imola, ed è stata la prima occasione in cui i punti sono stati assegnati per ognuna delle due gare corse e non più combinando i due risultati in un unico punteggio. A vincere Gara 1 fu Fred Merkel - poi vincitore alla fine di quello stesso anno del titolo mondiale - seguito sul podio da una doppietta di piloti Bimota: Davide Tardozzi, oggi noto per il suo ruolo in MotoGP nel team Ducati Lenovo, è arrivato al secondo posto, accompagnato dal compagno di squadra Stephan Mertens in terza posizione. Risultato molto simile anche quello di Gara 2, questa volta con Adrien Morillas - quarto il giorno precedente - che ha portato a casa la vittoria davanti a Mertens al secondo posto e Tardozzi al terzo.

L'affermazione di Fred Merkel all'Hungaroring nel 1989

Il tracciato ungherese dell'Hungaroring è sempre piaciuto a Fred Merkel, che nel 1989 da campione del mondo in carica è arrivato determinato a mettere la sua firma per il secondo anno consecutivo sulla pista appena fuori Budapest. Il pilota statunitense anche in questa occasione non ha lasciato spazio agli avversari, conquistando la pole position per entrambe le gare con un giro fatto registrare in 1:48.860. La velocità dimostrata nel corso del turno di Qualifiche è stata poi convertita in altrettanta velocità in gara, dato che il pilota in sella alla propria Honda è riuscito nell'obiettivo di tenere alle sue spalle tutti i suoi rivali e tagliare il traguardo in prima posizione. Con lui sul podio sono arrivati Raymond Roche per Ducati e Fabrizio Pirovano con i colori Yamaha. La storia si è ripetuta anche nel corso di Gara 2, con Merkel che ha spazzato la concorrenza e ha conquistato la doppietta di vittorie in Ungheria, accompagnato sul podio anche questa volt da Pirovano, in seconda posizione, e da Robert McElna in terza.

L'ultima volta prima della pausa di 35 anni: Ungheria 1990

Il 1990 è stato l'ultimo anno in cui l'Ungheria ha ospitato un appuntamento del calendario di Superbike, prima di venire messo da parte e non riapparire nell'elenco per ben 35 anni, visto l'ingresso di Balaton Park. In quell'anno ad avere la meglio in campionato sarà Raymond Roche, stesso pilota che si dimostrerà essere competitivo anche nel corso dell'appuntamento ungherese. A vincere Gara 1 è però Fred Merkel, ormai conclamato specialista dell'Hungaroring, che partendo dalla terza casella dello schieramento è riuscito a portarsi in testa alla corsa e a portare a casa la vittoria. Alle sue spalle in seconda posizione è arrivato proprio Roche, affiancato da Fabrizio Pirovano in terza piazza. Podio completamente diverso invece quello che si è delineato al termine della seconda gara del weekend. A vincere infatti è stato il francese Roche, che dalla quarta posizione ha preso il comando della corsa. Al secondo posto arriva invece Malcolm Campbell, poleman per quella gara, affiancato da Stephane Mertens sull'ultimo gradino del podio in terza posizione.

