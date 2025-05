WorldSBK | Andrea Locatelli e Yamaha insieme fino al 2027

Come due anni fa, uno dei primi piloti a definire il proprio futuro nel WorldSBK è Andrea Locatelli. Le voci che volevano il vincitore di Gara 2 ad Assen lontano da Yamaha sono state smentite: Loka continuerà con il costruttore di Iwata per le prossime due stagioni.

Locatelli fedele alla causa

Vista la scarsa competitività di Yamaha ed i buoni risultati di Andrea Locatelli, il pilota lombardo era finito al centro delle voci di mercato che per il WorldSBK si prospetta spumeggiante. In caso di separazione tra Toprak Razgatlıoğlu e BMW, Loka sembrava essere uno dei più quotati per prendere la sella dell'ex compagno di squadra ai tempi di Yamaha. Voci che, evidentemente, non hanno trovato conferma: il rapporto tra l'italiano e la casa giapponese è ai massimi storici, come conferma il rinnovo biennale firmato dalle parti. Contratto da top rider per l'ex campione WorldSSP, che è in “blu” dal 2020: “Sono contento di rinnovare per altri due anni - la dichiarazione del pilota -. Credo molto in questo progetto e Yamaha crede in me: abbiamo molto ancora da ottenere insieme”.

Perché lasciare?

Lasciare un progetto di una casa ufficiale come Yamaha non sembrava avere molto senso per Andrea Locatelli. Conosce a menadito moto, ambiente e persone che compongono il team che, come da lui stesso dichiarato, credono in lui. Dopo tanti anni da pilota non eccezionale nel Motomondiale e oscurato dalla stella dei suoi compagni di squadra nel WorldSBK, Locatelli si è guadagnato sul campo di essere il capo-progetto per un marchio importante come quello di Iwata. Lasciare per andare (eventualmente) in BMW che sembra la lontana parente del marchio che lo scorso anno ha vinto il titolo, sulla carta non sembra dare le sicurezze che probabilmente il #55 voleva.

