EWC | 24H Bol D’Or 2025, 16H: FCC Out, SERT da sola davanti

Si è conclusa nella notte FCC TSR Honda, questa edizione della 24H del Bol D’Or 2025 del campionato EWC. Nel corso della notte infatti Il motore della CBR 1000RR-R #5 ha cedcuto, mandando in fumo le speranze del team di vincere questa edizione. Impossibili le riparazioni, per l’equipaggio Honda non c’è stato nulla da fare. A muro la BMW #6 di ERC Endurance, con falò spettacolare che ha generato la prima delle safety car notturne.

SERT, SOLITUDINE DEI NUMERI 1

Questo ha ovviamente lasciato campo libero a Suzuki SERT, che ora è al comando con 1 giro di vantaggio sulla BMW #37. La M1000RR ufficiale punta direttamente al titolo grazie al vantaggi attuale su Yamaha YART, che è terza ad un ulteriore giro di svantaggio. Tante le cadute ed i ritiri nella notte, con due safety car dovute proprio a BMW ERC Endurance e a del presunto olio in pista proprio allo scoccare delle 16 ore di gara. Ritiro sia per Kawasaki Webike Trickstar, out anche KM99, Wojcik Racing e Team LRP Poland in classe EWC. Quarta piazza attuale per Autorace Ube Racing BMW, quinda per Motobox Kremer dietro a 3 Superstock.

SUPERSTOCK: OUT ETOILE PER ROTTURA

Anche la Stock non è stata scevra di colpi di testa, in cima ai quali si può annoverare la rottura del motore del team Etoile all’inizio della notte del Bol D’Or. Questo ha dato modo di gestire il passo a CHAMPION MRP TECMAS, che comanda su Honda National Motos e su Honda Rac41. Quarta posizione per Team 18 Sapeur Pompiers, quinta piazza per Revo M2 con Saltarelli alla guida. Rottura per la Ducati V4 del Team Aviobike, che è però riuscita a ritorvare il via della pista.

PRODUCTION: RITIRO PER MOTO JOURNAL

Ritiro definitivo per il team Moto Journal Moto Revue, con Vincent Philippe in equipaggio. Per la compagine francese è sicuramente un gran peccato, dato lo start della gara. Continua a comandare la classifica Moto Ain, davanti al Green Team 42 Lycee Saint Claire e all’Audemar Motoclub Gemenos. Caduta nella notte per Artec #199 e per il team Supermoto Racing, ora ultimo in classifica in 38° posizione. Vi attendiamo per la diretta dell’ultima ora alle 14:00

Fonte: FimEWC.com

Alex Dibisceglia

