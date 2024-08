WorldSBK | Petrucci rinnova e Barni...raddoppia?

Il weekend Superbike a Portimao non ha portato soltanto un doppio podio per Danilo Petrucci, ma anche la firma del rinnovo con Barni Spark Racing Team per la stagione 2025. Il pilota ternano ha infatti siglato un accordo che lo vedrà in sella alla Ducati Panigale V4 Superbike del team bergamasco per il terzo anno consecutivo. Il tutto mentre la compagine diretta da Marco Barnabò punta senza mezzi termini a schierare una seconda moto al via della prossima annata.

Quarta stagione insieme per Petrucci e Barni

Quello tra Danilo Petrucci e Barni Spark Racing Team può essere ormai considerato come un rapporto di lunga data, visto che la prima collaborazione risale all'annata 2011 nel Campionato Italiano ed Europeo Stock con una Ducati 1098. Una volta conclusa l'esperienza del pilota umbro in MotoGP e sancito il suo sbarco nel Mondiale delle derivate di serie, è stato quasi naturale ritrovarsi per dare vita ad un nuovo percorso insieme. Un percorso che finora ha regalato delle belle soddisfazioni, visti i sette podi sinora conquistati tra il 2023 e il 2024, gli ultimi due proprio sul circuito portoghese lo scorso weekend.

Oltre al rinnovo di Petrux, l'altra grande novità a cui sta lavorando il team è la possibilità di schierare una seconda moto al via della stagione 2025. Un obiettivo che porterebbe la scuderia lombarda a crescere ulteriormente come team indipendente, e che qualora dovesse andare in porto potrebbe vedere ai nastri di partenza del Mondiale Superbike Yari Montella, che attualmente gareggia con la squadra di Barnabò in Supersport.

Petrucci festeggia il podio a Portimao

Petrucci: “Con Barni mi sento a casa”

Questa è la squadra dove ero stato prima di andare in MotoGP e quella con cui sono tornato a fare un campionato mondiale dopo Dakar e MotoAmerica. Insomma, qui mi sento a casa e il rinnovo era quello che volevo. Barni, la sua famiglia e la sua squadra danno tutto quello che hanno per avere una moto competitiva. Io non sono più giovanissimo, ma mi sento ancora bene e, finché sarò in forma, non ho nessuna intenzione di stare a casa. Io e Barni vogliamo toglierci ancora qualche soddisfazione insieme, quest'anno e anche il prossimo.

Barnabò: “Insieme a Danilo puntiamo al top”

Il rinnovo con Danilo è sempre stata la nostra priorità. Conosciamo bene il suo valore e abbiamo grande fiducia nelle sue qualità. Sono molto felice di poter continuare a correre con lui anche la prossima stagione. Insieme stiamo facendo un percorso che ci ha già portato ottimi risultati, come durante il weekend appena concluso a Portimão. Il nostro obiettivo è vincere il titolo dei team indipendenti nel 2024 e nel 2025, e salire sul gradino più alto del podio in una gara del WorldSBK. Ringrazio Danilo per la fiducia e la stima che dimostra nei confronti della squadra e tutti gli sponsor che ci seguono e che hanno voluto questo rinnovo insieme a noi. Insieme a Spark abbiamo un progetto per far crescere il team: grazie al suo importante contributo e a quello di altri nostri sponsor stiamo lavorando per schierare una seconda moto in Superbike. Questo è sempre stato il nostro obiettivo, e vorremmo affiancare un altro pilota a Danilo.

