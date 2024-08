WorldSBK | Portimão: che giornata per il Barni Spark Racing Team, vittoria e 3° posto

Il Sabato di Portimão ha sorriso a Marco Barnabò ed il Barni Spark Racing Team: che sia WorldSBK o WorldSSP la squadra bergamasca ha festeggiato sul podio in Portogallo. Prima la vittoria di Yari Montella, poi lo splendido terzo posto di Danilo Petrucci: una giornata da incorniciare.

Finalmente Yari Montella torna a festeggiare

Sembra quasi strano pensare che quello odierno sia solo il 4° successo in carriera per Yari Montella all'interno del WorldSSP. Proprio sul tracciato di Portimão dove aveva debuttato a fine 2021 con la Yamaha di GMT94 dopo un anno in Moot2 costellato dagli infortuni, il pilota campano ha finalmente ritrovato il sorriso. Non aveva mai vinto il #55 sul suolo europeo: già, perché i tre altri successi da lui conquistati sono arrivati tutti sul tracciato di Phillip Island. Uno nella Gara 1 bagnata del 2022 in sella alla Kawasaki di Puccetti Racing, mentre gli altri due proprio all'inizio di questa stagione con Ducati. All'inizio di questa stagione Montella, alla luce di ciò che si è visto in Australia, sembrava destinato ad una stagione da protagonista assoluto. Nessuno però aveva ancora fatto i conti con la progressione di Adrián Huertas il quale, guidato da una squadra fenomenale come il Aruba.it Racing, ha finora monopolizzato il WorldSSP. Lo spagnolo contava ben sette successi di fila prima di oggi.

“Quando ho visto che Huertas si trovava a tre secondi, ero incredulo”. Queste le parole di Yari Montella, fenomenale nello stacco della frizione che gli ha permesso di prendere fin da subito un risultato confortante sugli inseguitori. Questo, aggiunto alle difficoltà di Huertas nel liberarsi degli avversari, ha permesso al pilota Barni Spark Racing Team di prendere un vantaggio inarrivabile per la concorrenza. “Ora però dobbiamo restare concentrati - afferma il pilota - dobbiamo cercare di ripetere la prestazione di oggi anche in Gara 2 per tenere aperto il campionato”.

Danilo Petrucci continua a fare la storia

La storia più bella del 2024 WorldSBK è senza dubbio quella di Danilo Petrucci: dal terribile incidente in motocross al podio in Gara 1 a Most. Ma, a Portimão, il ternano sembra avere tutte le carte in regola per migliorare la propria posizione. Petrucci ha finalmente condotto una gara per la prima volta tra le derivate di serie, lottando come un leone sia con Toprak Razgatlıoğlu che con Álvaro Bautista nelle ultimissime fasi di gara. Per stessa ammissione del pilota ai microfoni di Motosprint: “Forse nel finale io e Bautista avevamo qualcosa in più rispetto alla BMW, ma Razgatlıoğlu è stato bravo a gestire”.

Credits: Danilo Petrucci Instagram

Quello di oggi è un 3° posto che dà fiducia in ottica futura, dato che domani si correrà una Gara 2 che vedrà Petrucci come grande protagonista, a patto che riesca a mantenere una buona posizione nell'arco della Superpole Race. Petrucci ha poi brevemente parlato della possibilità di avere un compagno di squadra nella prossima stagione, dato che il Barni Spark Racing Team potrebbe schierare una seconda moto. Il #9 non ci ha girato intorno: “Se Barni farà due moto spero che l'altra sia per Yari Montella: è molto veloce e potrebbe già essere protagonista nel WorldSBK”.

Valentino Aggio

Leggi anche: WorldSBK | Portimão, Gara 1: Razgatlıoğlu soffre ma sale a 11 successi consecutivi