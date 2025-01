Dakar 2025 | Moto, Stage 10: Michael Docherty si prende la prima vittoria

Le fasi finali dell'edizione 2025 della Dakar iniziano a prendere vita, con Michael Docherty che vince lo Stage 10 della competizione nel deserto, seguito a poca distanza da Rui Gonçalves e Tobias Ester.

Michael Docherty al primo successo in Dakar, seguono Gonçalves e Ebster

Nella terzultima tappa prima della conclusione, è Michael Docherty a conquistare il primo posto nella corsa da Haradh a Shubaytah, diventano il secondo pilota nella storia dopo Danilo Petrucci a vincere uno Stage della Dakar in quanto pilota della categoria Rally 2, grazie a un tempo di 2h00'3". Lo seguono a breve distanza il portoghese Rui Gonçalves (+1'20") e l'austriaco Tobias Ebster (+2'21").

A chiudere la tappa fuori dal podio sono Stefan Svitko (+5'10") al quarto posto e il rookie spagnolo Edgar Canet (+5'34") al quinto. Li seguono Skyler Howes (+5'59") in sesta piazza, Arunas Gelazninkas (+6'59") in settima, Benjamin Melot (+7'33") in ottava, Mathieu Doveze (+7'42") in nona e Toni Mulec (+8'13") a chiudere le prime dieci posizioni.

Daniel Sanders ancora in testa alla classifica

Sebbene abbia chiuso questa tappa solamente in undicesima posizione, grazie a un tempo totale di 2h8'25", è ancora Daniel Sanders il leader della classifica generale, con un vantaggio di 16'31" sul suo diretto inseguitore Tosha Schareina. Ancora qualche speranza anche per Adrien Van Beveren, che al momento si trova al terzo posto della classifica generale. Posizione ancora salda quindi per il pilota australiano di KTM, che si appresta a mantenere la leadership anche nelle fasi finali di questa edizione della Dakar, cercando di portare a casa la prima posizione anche al termine dell’appuntamento nel deserto.

Ancora dominio KTM e HRC nelle prime nove posizioni della classifica generale, con l'unica eccezione di Jose Ignacio Cornejo Florimo, che in sella alla sua moto del team Hero mantiene la settima posizione.

Dakar 2025 | Moto: i risultati dello Stage 10

Credits: Dakar website

Dakar 2025, Moto | La classifica generale dopo lo Stage 10

Credits: Dakar website

Valentina Bossi

Leggi anche: Dakar 2025 | Moto, Stage 9: Luciano Benavides trionfa, Sanders conserva la leadership