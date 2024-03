MotoGP | Bagnaia rinnova con Ducati, insieme fino al 2026

Un notizia nell'aria da tempo, di cui mancava solo l'ufficialità, arrivata alla vigilia del GP del Qatar: Francesco Bagnaia sarà un pilota Ducati fino al 2026. Il rinnovo è stato annunciato questo pomeriggio dalla stessa Casa di Borgo Panigale tramite un comunicato: il pilota di Chivasso ha firmato un prolungamento di contratto per altre due stagioni (oltre a quella in procinto di iniziare) e continuerà a vestire i colori Ducati almeno fino al 2026.

Solo una questione di tempo

Una conferma che non stupisce: il rinnovo del tre volte Campione del Mondo era solo una questione di tempo. Una “formalità” che si è concretizzata proprio a pochi giorni dall'inizio di una nuova stagione della MotoGP, dove Bagnaia e Ducati appaiono i favoriti per la vittoria finale.

Come detto, si tratta di un accordo biennale che va a prolungare il contratto attualmente già in essere tra le parti, la cui scadenza era fissata per la fine del 2024. Prosegue dunque il sodalizio tra Pecco a il costruttore che gli ha permesso di esordire in top class nel 2019 [nel team satellite Pramac, ndr] e con cui il 27enne di Chivasso si è laureato per due volte consecutive Campione del Mondo. Un binomio forte, destinato a durare ancora a lungo.

Pur mantenendo la riservatezza sui dettagli contrattuali, la politica salariale della Casa italiana lascia pensare a un ingaggio annuale base di circa sette milioni di euro, a cui si andranno ad aggiungere dei bonus sulla base dei risultati ottenuti in pista; in caso di vittoria del titolo Mondiale, ad esempio, la cifra complessiva si aggirerebbe sui dieci milioni di euro.

Per Ducati, ora, resta da definire chi affiancherà Bagnaia nelle prossime stagioni. Ad oggi, i due candidati principali sembrerebbero essere Enea Bastianini, attualmente già nel team factory, e Jorge Martin, sempre più insofferente in un team satellite. Attenzione poi all'incognita Marc Marquez: nel caso in cui lo spagnolo dovesse tornare ai “suoi” livelli nel team Gresini, Borgo Panigale riflettere anche sulla sua possibile candidatura come compagno di box di Pecco.

Le parole di Bagnaia, Dall'Igna e Domenicali

Il primo a commentare la notizia è proprio il diretto interessato Bagnaia, entusiasta del rinnovo: “Sono molto felice di poter continuare a correre con la squadra dei miei sogni. Vestire questi colori è un onore per me. È fantastico ed è motivo di orgoglio”. Il Campione del Mondo in carica è già proiettato al futuro: "Insieme a Ducati, alla mia squadra e a tutte le persone di Ducati Corse siamo riusciti a fare delle cose incredibili e in questi tre anni che ci aspettano (2024 compreso) continueremo a dare il massimo per cercare di ottenere altri successi".

Una felicità condivisa anche da Gigi Dall'Igna, Direttore Generale di Ducati Corse: "Siamo estremamente contenti di avere Bagnaia con noi anche nel 2025 e 2026. Insieme abbiamo scritto una pagina di storia importante nel Motociclismo: Pecco è stato il primo italiano a vincere un titolo mondiale in MotoGP con una moto italiana. Insieme abbiamo riportato a Bologna un Campionato del Mondo che mancava da 15 anni. È un due volte Campione del Mondo e più volte ha dimostrato di meritare il numero 1 sulla sua carena".

Infine, non è mancato anche un commento di Claudio Domenicali, CEO di Ducati Corse: “Pecco è davvero il pilota perfetto per Ducati, quello che meglio rappresenta i nostri valori: stile, eleganza e performance. Non è solo veloce: è determinato e tenace in pista, ma si distingue per eleganza ed educazione al di fuori. Sono molto felice di questo rinnovo e sono certo che i Ducatisti di tutto il mondo accoglieranno la notizia con grande entusiasmo”

Giorgia Guarnieri

