MotoGP | GP Gran Bretagna: Di Giannantonio e Bezzecchi, grandi speranze per domani

Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi hanno chiuso la Sprint del GP Gran Bretagna di MotoGP rispettivamente al terzo ed al quarto posto, risultato che alimenta grandi speranze in vista della gara lunga di domani.

Di Giannantonio, un podio inaspettato

Fabio Di Giannantonio ha chiuso la Sprint del GP Gran Bretagna di MotoGP con un inaspettato terzo posto conquistato grazie ad una grande rimonta dalla settima posizione. Il pilota del Team VR46 è stato infatti autore di una buona partenza che lo ha visto recuperare diverse posizioni, per poi mettersi alle spalle di Bagnaia nella fase finale della gara breve. Diggia ha poi approfittato delle difficoltà di Pecco per superarlo e tenere a bada anche un redivivo Fabio Quartararo che oggi ricordiamo partiva nuovamente dalla pole position. Il pilota romano ha dimostrato di trovarsi molto a suo agio con la GP25 soprattutto in fase di frenata ed in inserimento di curva dove è riuscito anche a creare un leggero distacco dagli inseguitori. La prestazione di oggi sicuramente alza le sue quotazioni in vista della gara di domani dove Di Giannantonio potrà sicuramente giocarsela con i migliori.

Al termine della Sprint il pilota romano ha dichiarato: “Sono veramente felice, oggi siamo andati veramente bene. Chiaramente dobbiamo mantenere i piedi per terra ma oggi sono veramente contento di questo podio. E’ da inizio anno che facciamo fatica perché non ho il feeling giustocon la moto, nonostante il podio di Austin ed il passo avuto in Qatar non riesco a guidare come vorrei. Abbiamo migliorato tanto e siamo arrivati qui dici un grande lavoro fatto a casa, e finalmente in questo weekend mi sto divertendo come non accadeva da tempo. Ho fatto dei bei sorpassi combattendo con Pecco e fabio ma è sempre bello farlo per le posizioni che contano perché vedi il tuo livello, imparando e migliorando”.

Bezzecchi, che rimonta

Un altro dei protagonisti della Sprint del GP Gran Bretagna di MotoGp è sicuramente Marco Bezzecchi, anche lui autore di una rimonta straordinaria. Il pilota Aprilia infatti nelle prime fasi di gara si è ritrovato addirittura in 19esima posizione, ma è riuscito grazie ad una prestazione solida e senza sbavature a risalire addirittura fino alla quarta piazza. Il pilota riminese, dopo aver vissuto settimane complicare oggi porta a casa un risultato eccezionale , ma lancia anche un segnale forte e chiaro: il Bez c’è. E domani nella gara lunga il pilota Aprilia sarà chiamato a dimostrare che quanto visto oggi può essere ripetuto, e con qualche giro in più il Bez potrebbe anche ambire al podio considerato il passo mostrato oggi.

Marco Bezzecchi si è detto molto soddisfatto della sua prestazione nella Sprint, come dichiarato al termine della gara: “Sono contento, la gara è stata bella e divertente. Quando ho visto che ero rimasto indietro dopo la partenza sono rimasto concentrato. Sapevo di poter essere veloce ma sinceramente non mi aspettavo così tanto. La pista è migliorata durante la giornata e io sono riuscito a rimontare velocemente, ero costante nei sorpassi e soprattutto molto forte in frenata”.

Sulla lotta con Bagnaia, il Bez ha invece dichiarato: “Con Pecco è sempre difficile battagliare, lui frena molto forte ed è difficile trovare lo spazio per entrare. Inoltre non potevo permettermi errori perché sarebbe stato un peccato dopo una gara così. Ho aspettato il momento giusto, ma senza esagerare”.

Sulle sue aspettative per domani Bezzecchi invece dichiara: “Domani ci sarà una gestione delle gomme completamente diversa. Bisognerà cercare di partire bene e poi vedere cosa succede. Ho fatto altre rimonte nella mia carriera, ma mai come oggi. Mi sono divertito tanto, riuscivo a fare quello che volevo sulla moto è questa è la cosa più importante”.

Julian D’Agata