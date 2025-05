MotoGP | GP Gran Bretagna, Sprint: Alex Marquez re a Silverstone, arretrato Bagnaia

Una Sprint ricca di sorprese quella del GP della Gran Bretagna, dove a trionfare è un convincente Alex Marquez, che trionfa in solitaria davanti al fratello Marc. Terza piazza per un ritrovato Fabio Di Giannantonio, che completa così l'ennesimo podio ‘Made in Ducati’ in MotoGP. Solamente sesto Francesco Bagnaia, che precede il poleman di giornata Fabio Quartararo, settimo.

Alex vince e convince, che fatica per Pecco!

Vittoria di forma e di sostanza per Alex Marquez, che si porta a casa la Sprint del GP di Gran Bretagna lasciando le briciole ai rivali. Scattato dalla prima fila, lo spagnolo non ha lo spunto migliore e si ritrova alle spalle di Quartararo e del fratello Marc. Dopo pochi giri, con il francese di Yamaha superato senza troppe difficoltà da entrambi i fratelli, Alex ha saputo sfruttare al meglio il lungo del fratello, portandosi in testa alla corsa e rimanendoci fino alla bandiera a scacchi.

Come detto, alle sue spalle troviamo Marc Marquez, secondo al termine di una Sprint caratterizzata, probabilmente, da un eccessivo degrado della gomma anteriore, che gli ha impedito di poter seriamente impensierire il fratello Alex per la vittoria nonostante l'ottimo spunto al via. Chiude il podio il ritrovato Fabio Di Giannantonio, terzo al termine di una bella rimonta dalla settima posizione, che lo ha visto anche lottare per diversi giri con Bagnaia prima di involarsi definitivamente verso il gradino più basso del podio.

Ma le sorprese non finiscono qui: in quarta posizione, infatti, ecco Marco Bezzecchi, bravo nel portare ai piedi del podio la sua Aprilia. Una gara in crescendo per il riminese, scattato dall'undicesima posizione, che nel finale sfiora anche l'idea di andare a podio, ‘perso’ per soli 5 decimi. Chiude la top 5 un Johann Zarco in grande spolvero, che si conferma competitivo dopo l'exploit di Le Mans.

A seguire troviamo i due grandi delusi di questa Sprint, Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo, rispettivamente sesto e settimo al traguardo dopo una gara con la retro inserita per entrambe. Problemi di degrado eccessivo della gomma per ‘Pecco’, scattato dalla terza posizione con la soft; difficoltà ‘tecniche’ per Fabio, scattato dalla pole, la cui Yamaha deve ancora crescere per essere competitiva anche in gara.

KTM arretrate, Morbidelli in affanno

Alle spalle di Quartararo troviamo Pedro Acosta, prima KTM al traguardo, bravo a rimontare dalla quattordicesima posizione, ma distante oltre 9" dal vincitore. Lo spagnolo precede l'australiano Jack Miller, nono dopo una prima metà di gara nel gruppetto davanti. Chiude la top10 Luca Marini, decimo a poco più di due decimi da Miller.

Fuori dai primi dieci, a sorpresa, Franco Morbidelli, apparso particolarmente in affanno in questa Sprint. L'italo-brasiliano, partito decimo, non è mai riuscito a trovare il giusto ritmo, chiudendo con un'anonima undicesima posizione. Alle sue spalle troviamo l'altra Honda di Joan Mir, dodicesimo, che precede il connazionale di KTM Maverick Vinales. Delusi anche Fermin Aldeguer ed Enea Bastianini, rispettivamente quattordicesimo e quindicesimo al traguardo.

MotoGP | I risultati della Sprint Race

L'ordine di arrivo della Sprint di MotoGP | Credits: MotoTiming Live

