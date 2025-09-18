IndyCar | Ufficiale: Malukas in Penske al posto di Power

Quella che stava diventando una lunga e sospetta attesa è terminata: David Malukas sarà un pilota Penske a partire dal 2026. Il team del Capitano Roger ha comunicato ufficialmente la decisione, e il pilota di Chicago sarà dunque al volante della vettura #12 a partire dalla prossima stagione, sostituendo Will Power, neo-acquisto di casa Andretti.

Un passaggio atteso e meritato

Già dall'inizio della passata stagione si vociferava di un sedile pronto per Malukas in casa Penske. Dopo diversi anni di stabilità con il trio di piloti titolari, infatti, era chiaro come il team di Indianapolis volesse in qualche modo mischiare le carte per cercare di portare un attacco più deciso al team Ganassi e soprattutto ad Alex Palou, dominatore della scena. Da diverso tempo Will Power era stato designato dai più esperti all'interno del paddock IndyCar come il driver deputato a lasciare il proprio posto, ed effettivamente così è stato, nonostante la vittoria ottenuta a Portland.

Ora toccherà a David Malukas, dunque, tentare di portare una ventata di novità all'interno di una squadra che viene da un paio di stagioni complicate a livello tecnico ma anche sportivo, e che ha vissuto all'interno un periodo di ribaltoni importanti in ruoli apicali. Il 23enne di Chicago ha debuttato nella serie nel 2022, e ha disputato un'ottima annata in questo 2025 con A.J. Foyt Racing, team legato a Penske da una importante partnership tecnica. Si è trattato, dunque, a tutti gli effetti di una promozione che ha premiato la sua grande crescita. Molto veloce e grintoso, se riuscirà a trovare quella visione di gara e quella serenità necessarie per fare bene nel campionato a stelle e strisce, potrebbe veramente diventare uno dei protagonisti delle prossime stagioni.

L'inseguimento è concluso: Malukas salirà sulla #12 nel 2026

Malukas: “Onorato di correre con Penske”

Da sempre, Penske Motorsport è uno dei top team all'interno del mondo IndyCar, e correre per le insegne del Capitano Roger dà sicuramente un lustro importante alla carriera di ogni pilota. Lo sa bene anche Li'l Dave, come è soprannominato Malukas, che si troverà a lavorare ora in questa struttura di prim'ordine.

Correre per il team Penske è un obiettivo per la carriera di ogni pilota, e io sono onorato di poter vivere questo sogno. Will Power è una delle leggende di questo sport e la vettura #12 è una delle più riconoscibili della griglia. So che è un grande vuoto da riempire, ma voglio cogliere tutte le occasioni che mi arriveranno perchè so che questo è uno dei migliori team all'interno del paddock.

Nonostante la giovane età, Malukas ha già dimostrato di essere pronto per stare con costanza tra i primi, in particolare sugli ovali. Nella 500 Miglia di Indianapolis del 2021, da debuttante assoluto, ha vinto il Rookie of the Year, mentre nella stagione appena conclusa si è piazzato secondo alle spalle del vincitore Palou. Grande fiducia il lui ha riposto anche il patron del team, Roger Penske.

Siamo molto soddisfatti di accogliere Dave tra di noi, e siamo pronti a lavorare per offrirgli tutto il supporto possibile per la crescita della sua carriera. Siamo fiduciosi di poter creare una grande legacy tra lui, il team e Chevrolet.

Una nuova avventura che sta per iniziare, dunque, per David Malukas, questa volta in un top team. Chissà che non possa essere veramente lui uno dei piloti che metterà in difficoltà Alex Palou, padrone assoluta della categoria negli ultimi anni.

Nicola Saglia