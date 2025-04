MotoGP | GP Americhe: Jack Miller riporta Yamaha in Top 5

Nonostante l'opaca prestazione dei suoi piloti ufficiali, la trasferta americana di MotoGP ha portato anche dei sorrisi in casa Yamaha, più specificatamente nella dépandance Prima Pramac, con un super Jack Miller capace di conquistare un'insperata Top 5 ad Austin.

Jack is (finally) back?

Una domenica da incorniciare per Jack Miller, che in Texas ha saputo interpretare al meglio le condizioni della pista, dando ancora una volta prova delle sue abilità su tracciati a tratti asciutti, ma con tratti umidi.

Ma andiamo con ordine. Scattato dalla nona posizione, l'australiano ha trovato il giusto spunto in partenza, posizionandosi subito tra i primi. Miller ha poi saputo capitalizzare al massimo la gomma media che, a differenza della maggior parte dei colleghi con la morbida, gli ha permesso di mantenere un ritmo pressoché costante per tutti i 19 giri della corsa. Una gara terminata poi, come detto, con la quinta posizione, conquistata dopo un acceso duello (poi vinto) con Bezzecchi nelle fasi finali.

Queste le parole di Jack al termine della domenica texana:

[Domenica] è stata una giornata positiva per noi: abbiamo avuto un buon ritmo per tutta la gara dopo una partenza forte, in cui sono anche riuscito a stare fuori dai guai in curva 1. Rispetto al sabato abbiamo fatto dei miglioramenti e si è visto, la moto si è comportata bene ed io ho cercato di ottenere il massimo. Spero davvero di poter continuare questa tendenza e non vedo l'ora che arrivi il Qatar, dove potremo continuare a lavorare e a fare progressi per migliorare ulteriormente la moto, anche in condizioni di asciutto.

MotoGP, Jack Miller in azione al COTA | Credits: Prima Pramac Racing Team

Team Pramac, una garanzia

Passi avanti importanti per Yamaha, dunque, che sono frutto anche - se non soprattutto - dell'apporto del team Prima Pramac, da quest'anno a diretto riporto della Casa di Iwata. Squadra con cui lo stesso Miller aveva già lavorato in passato [ai tempi di Ducati, ndr], e per la quale lo stesso Jack ha solo parole al miele:

Sono molto felice anche per tutto il team Prima Pramac Yamaha. Lavorano duramente ogni giorno per darmi una moto fantastica e si meritano una giornata come questa. L'atmosfera è così fantastica che mi fa venire voglia di dare loro sempre di più!

Un attestato di stima importante, che arriva al termine di un weekend quasi stellare per la squadra di Paolo Campinoti, sempre più punto di riferimento del “nuovo” team Yamaha, come confermato anche dal Team Manager Gino Borsoi:

È stato un fine settimana incredibile, con entrambi i piloti che hanno ottenuto risultati eccezionali. Per Prima Pramac Yamaha, ottenere un piazzamento nella Top 5 in questa fase della nuova partnership con Yamaha è quasi una vittoria. Ma soprattutto, il fatto che il distacco di Jack dai leader sia stato di soli 11 secondi, rispetto ai 22 secondi dell'anno scorso, dimostra i notevoli progressi che stiamo facendo. La Yamaha e il nostro team hanno migliorato continuamente e, almeno su questa pista, abbiamo dimezzato il nostro deficit, il che è un forte indicatore del fatto che stiamo andando nella giusta direzione. Jack è semplicemente eccezionale: ha dato il massimo in gara e ha mantenuto un ritmo impressionante e costante, che è fondamentale per lo sviluppo della YZR-M1".

Giorgia Guarnieri

