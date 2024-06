Indycar | Pubblicato il calendario 2025: 18 gare, Thermal valida per il campionato

La Indycar ha pubblicato il calendario per la stagione 2025. Il numero delle gare complessive resta 18, come quest'anno, ma a differenza del 2024 la gara al Thermal Club non sarà più un evento fuori campionato, ma sarà una gara come le altre che assegnerà punti, facendo di fatto salire il numero di GP “ufficiali” di una unità.

Il calendario 2025 della Indycar

Per il resto, non ci saranno particolari modifiche: la stagione partirà come di consueto a ST Petersburg il 2 marzo, e sarà seguita il 23 dello stesso mese dal GP di Thermal. Dopo altre tre settimane, il 13 aprile si correrà a Long Beach, per poi iniziare il Month of May, che vedrà ben tre gare quest'anno: il 4 si correrà al Barber Motorsport Park, mentre il 10 ci sarà il GP di Indianapolis, sulla versione road course dello storico circuito dell'Indiana. Questo sarà, come da tradizione, un antipasto della Indy 500, la quale si terrà il 25 maggio, con le qualifiche che saranno come da tradizione la settimana precedente. La Indy 500 sarà anche la prima gara su ovale della stagione.

Giugno si aprirà con il GP di Detroit, in programma l'1 del mese, mentre due settimane dopo, il 15, si andrà sull'ovale del World Wide Technology Raceway, in Illinois, che sarà seguita dal GP di Road America una settimana dopo, il 22.

Luglio sarà il mese più infuocato dell'anno (non solo per via delle temperature), con ben cinque gare: Il 6 si correrà a Mid Ohio, mentre il 12 e il 13 ci sarà l'unico double header stagionale presso l'Iowa Speedway. Il 20 si correrà poi a Toronto, in Canada, l'unico round fuori dagli Stati Uniti, e infine il 27 si andrà a Laguna Seca.

La stagione si chiuderà con tre appuntamenti ad agosto: il 10 si correrà a Portland, per poi terminare la stagione su due ovali, al Milwaukee Mile il 24 e al Nashville Superspeedway il 31.

Il calendario

Il calendario della stagione 2025 della Indycar. © Indycar.com

Alfredo Cirelli