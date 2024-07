Moto2 | GP Germania, Gara: vittoria scacciacrisi per Fermin Aldeguer

Con il GP di Germania della classe Moto2 Fermin Aldeguer ha posto fine alla sua crisi personale. Dopo una serie di errori e sfortune varie, lo spagnolo del team SpeedUp ha conquistato una vittoria che allontana gli spettri e lo rilancia in ottica mondiale. Celestino Vietti ha sfiorato il podio assieme a Tony Arbolino, ma nel finale hanno dovuto cedere.

Moto2 | La cronaca del GP di Germania

Aldeguer ha impiegato solo tre giri per mettersi al comando, ha resistito agli attacchi di un Tony Arbolino finalmente competitivo e ha staccato lui ed il resto del gruppo. Fondamentale è stata la gestione delle gomme: Aldeguer ha montato la dura all’anteriore, scelta rivelatasi azzeccata. Arbolino, dal canto suo, è entrato in crisi, finendo quasi ai margini della top ten. Il lombardo ha concluso nono. Celestino Vietti ha sfruttato bene la pole position, ha lottato alla grande ma non ha potuto fare nulla contro Aldeguer. Il piemontese ha tenuto duro contro Diogo Moreira e Ai Ogura, per difendere quel podio che gli mancava da tempo. Ma Ogura lo ha passato all’ultima curva, con Vietti che ha perso anche la quinta posizione contro il rookie brasiliano.

Ogura ha mantenuto il suo momento positivo, centrando un altro podio dopo aver vinto le ultime due gare. Il leader del mondiale Sergio Garcia ha portato a casa il settimo posto, raccogliendo punti importanti per la classifica. L’altro pretendente al titolo, Joe Roberts, ha stretto i denti. Lo statunitense, operato nove giorni fa alla clavicola fratturata ad Assen, ha provato a piazzarsi in top ten ma la fisicità del Sachsenring gli ha remato contro. Il numero 16 ha concluso ottavo, davanti ad Arbolino. L’ultimo piazzamento della top ten lo ha preso Alonso Lopez, apparso piuttosto in ombra rispetto agli avversari.

Una gara piena di sorprese e di outsider

Il GP di Germania della Moto2 ha lasciato delle sorprese inaspettate. Senna Agius ha lottato per le prime posizioni nelle fasi iniziali, ma le sue gomme si sono distrutte costringendo l’australiano a “remare” fino all’undicesima posizione. Due posti più indietro troviamo Izan Guevara. Lo spagnolo, campione del mondo della Moto3 2022, ha ottenuto punti importanti con la 13ª piazza, anche se la sua presenza ai piani alti manca ancora. La zona punti ha accolto anche un altro campione del mondo, Jaume Masia, 15° davanti all’italiano Dennis Foggia.

Classifica di gara. Credits: motogp.com

Dopo il Sachsenring la Moto2 va in vacanza. Il prossimo appuntamento è tra tre settimana, con il GP di Gran Bretagna sull’iconica pista di Silverstone.

Riccardo Trullo