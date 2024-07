Moto2 | GP Germania, qualifiche: Vietti, che pole! Dixon e Aldeguer vicini

Al Sachsenring è tempo di qualifiche anche per la Moto2. Sotto il sole della Sassonia, è un fenomenale Celestino Vietti a firmare a pole position in 1:22.778. Completano la prima fila del GP di Germania Jake Dixon e Fermin Aldeguer, rispettivamente secondo e terzo. Bene anche Tony Arbolino, sesto al termine del Q2; più arretrato il leader della Moto2 Sergio Garcia, solamente dodicesimo.

Finalmente Vietti, ma i distacchi sono minimi

Nel sabato tedesco non ce n'è per nessuno: al Sachsenring è un superlativo Celestino Vietti a firmare la pole position della Moto2. L'alfiere del team Red Bull KTM Ajo, nonostante il passaggio dala Q1, conquista la prima posizione in griglia grazie a un crono incredibile (1:22.778), che gli vale anche il nuovo record della pista in qualifica.

Alle spalle di Celestino troviamo due ottimi Jake Dixon e Fermin Aldeguer, che scatteranno rispettivamente dalla seconda e terza posizione, con i tempi di 1:22.825 e 1:22.905. A seguire, ad aprire la seconda fila c'è Senna Agius, quarto in 1:22.941, che precede Manuel Gonzalez, quinto in 1:22.992, e il nostro Tony Arbolino, sesto in 1:23.037.

In terza fila troviamo Ai Ogura, che ha fatto registrare il settimo crono in 1:23.040, Diogo Moreira, ottavo in 1:23.042, e Marcos Ramirez, nono in 1:23.083. Chiude la top ten Alonso Lopez, che scatterà dalla decima piazza dopo aver fatto segnare il tempo di 1:23.127.

Garcia e Roberts arretrati

Non altrettanto bene il leader del Mondiale Moto2 Sergio Garcia, solamente dodicesimo al termine della sessione di qualifiche, che scatterà così dalla quarta fila alle spalle di Joe Roberts, undicesimo in griglia al rientro dopo il forfait di Assen per infortunio.

Poche luci anche per Dennis Foggia, che, dopo essere entrato in Q2, non riesce ad andare oltre l'1:23.446, tempo che lo relega in diciottesima posizione. Fuori dal Q2, invece, Jaume Masia e Albert Arenas.

Moto2 | I tempi delle qualifiche e la griglia di partenza

https://twitter.com/MotoGP/status/1809567324455969086

Definita la griglia di partenza, i piloti della classe intermedia sono pronti a darsi battaglia al Sachsenring. L'appuntamento con la Moto2, dunque, è per domani alle ore 12.15 italiane per il nono round della stagione.

Giorgia Guarnieri

