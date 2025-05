WorldSBK | Most, Gara 2: Bulega vincitore all'ultimo secondo, beffato Razgatlıoğlu

Sotto le nuvole del tracciato di Most a vincere la terza gara del weekend di WorldSBK è Nicolò Bulega, che porta a casa la vittoria al fotofinish e tiene dietro di sè il rivale al titolo Toprak Razgatlıoğlu. Li accompagna sul podio infine Danilo Petrucci, che chiude al terzo posto.

Bulega beffa Razgatlıoğlu sul traguardo, terzo Petrucci

Nicolò Bulega conquista la vittoria in Gara 2 nel round della Repubblica Ceca, portando a casa la prima posizione nel circuito di Most e molti punti in ottica classifica mondiale, fondamentali per poter pensare di continuare a portare avanti la lotta al titolo. L'ultima gara del weekend delle derivate di serie ha visto ancora una volta un acceso duello tra i due piloti, che si sono studiati nel corso dei primi giri, per poi vedere il portabandiera Ducati Aruba.it chiudere il sorpasso decisivo sul rivale sulla linea del traguardo. Così facendo riesce a tenere dietro di sè il suo diretto rivale per il campionato Toprak Razgatlıoğlu, che invece si è dovuto “accontentare” della seconda posizione, senza però dimenticare che questo piazzamento implica la capacità dimostrata dal turco di minimizzare il danno.

Il primo degli “altri”, distaccato di ben sedici secondi dal duo di testa, è Danilo Petrucci, che è riuscito ad aggrapparsi al terzo gradino del podio e a concludere quindi in terza posizione e conquista quindi la terza posizione in classifica mondiale. Alle sue spalle si guadagna la medaglia di legno un impressionante Sam Lowes, che nel corso della gara è riuscito a mantenere saldamente la sua quarta posizione fino al soprasso subito da parte dell'italiano, chiudendo quindi quarto davanti a Remy Gardner. Al sesto posto invece Axel Bassani, che si è reso protagonista di una bagarre accesa con Iker Lecuona, che invece termina la corsa in settima posizione alle spalle del pilota di casa Bimota.

Montella in ottava posizione, caduta per Bautista e Vierge

L'ottavo posto al traguardo è occupato invece da Yari Montella, che è stato capace di portare al termine la gara in ottava piazza, entrando quindi a pieno nella zona punti e che porta dietro di sè porta un ottimo Andrea Locatelli, nono. La decima piazza invece va a Garlett Gerloff, che occupa le posizioni di coda della zona punti e porta dietro di sè Dominique Aegerter e Scott Reddig, arrivati alla bandiera a scacchi rispettivamente in undicesima e dodicesima posizione. Tredicesimo invece è Jonathan Rea, che nel corso dei giri di gara ha dovuto scontare ben due Long Lap Penalty a causa di un incidente avvenuto in Curva 1 nel corso della prima tornata della corsa.

Ad essere coinvolti nello scontro sono stati Alvaro Bautista e Xavi Vierge, che sono stati colpiti dal #65 di casa Yamaha e sono stati costretti a terminare prematuramente la propria corsa, con Vierge che è stato inoltre portato al centro medico per ulteriori accertamenti. Altro pilota che è rimasto penalizzato da questo incidente è stato Alex Lowes, che chiude infatti in quindicesima piazza dopo aver perso terreno nel corso del primo giro e termina dietro a Michael van der Mark, in quattordicesima posizione. Sedicesimo al traguardo è stato poi Ryan Vickers, che chiude la classifica insieme a Bahattin Sofouglu.

WorldSBK | Most: i risultati di Gara 2

Valentina Bossi

