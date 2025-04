MotoGP | GP Qatar, delusione Bagnaia nella Sprint: “Ottavo posto inevitabile”

Francesco Bagnaia esce deluso dalla Sprint del GP del Qatar di MotoGP, non riuscendo ad andare oltre l’ottava posizione. Sicuramente pesa l’errore commesso in qualifica che lo ha relegato in undicesima posizione, ma nella gara breve non ha mai mostrato il passo per rientrare tra i primi.

Delusione Bagnaia

Una Sprint del GP del Qatar deludente per Francesco Bagnaia, che come detto prima non riesce ad andare oltre l’ottava posizione finale. Tutto per Pecco si era complicato già nelle qualifiche, quando una scivolata in Q2 a pochi minuti dalla fine non gli ha permesso di migliorare il suo riferimento, dovendosi così accontentare dell’undicesima casella in griglia. Undicesima casella che sicuramente ha influito sul risultato della Sprint, considerato che il torinese si è ritrovato in mezzo al gruppo già dalla partenza, non riuscendo a mostrare il passo che avevamo visto nel venerdì. Bagnaia non è infatti mai stato in grado di impensierire gli avversari, e nonostante un buon scatto al via che lo ha visto portarsi subito ottavo, ha faticato a trovare il ritmo nei primi giri arretrando nuovamente in undicesima posizione.

Soltanto nel finale il pilota Ducati è riuscito a scrollarsi di dosso Vinales, Acosta e Zarco, che però avevano optato per una gomma soft che non ha retto fino alla fine della Sprint. Bagnaia adesso paga un distacco di 21 punti dal compagno di squadra Marc Marquez, che oggi a parte la vittoria ha ritrovato anche la testa del Campionato. La gara di domani sarà importantissima per il torinese per cercare di ricucire qualche punto nei confronti dei fratelli Marquez, considerato che il passo mostrato da Pecco nelle prove libere era di gran lunga superiore ai suoi avversari. Partire undicesimo anche domani sicuramente affievolisce di molto le sue chance di vittoria contro un Marc in queste condizioni, ma Bagnaia dovrà fare il possibile per cercare quantomeno di agguantare un podio che sicuramente è alla portata.

Le dichiarazioni di Pecco

Al termine della Sprint del GP Qatar di MotoGP Francesco Bagnaia è parso abbastanza deluso dall’ottavo posto di oggi:

“Ho fatto fatica oggi, e purtroppo non riesco a risolvere il limite che ho nelle Sprint in cui non sono in grado di frenare forte e superare. Ho troppo frontlock e non riesco a sfruttare la frenata, per cui non posso guidare come voglio. L’ottavo posto oggi era inevitabile poiché non ho guidato come nel resto del weekend”.

Un pensiero va sicuramente alla qualifica, che ha in parte compromesso quello che poteva essere il weekend della conferma dopo la vittoria di Austin:

“La qualifica è stata tutta un altra storia, non ero a posto nel primo tentativo e nel secondo nonostante fosse tutto ok sono entrato troppo forte alla quattro e mi si è chiusa. Ho sbagliato io perché non ho fatto il tempo con la prima gomma e dovevo prendere meno rischi. Partendo avanti non avrei comunque vinto perché non ero a mo agio, ma il terzo posto sarebbe stato alla portata perché il passo dal terzo al sesto posto non è stato così veloce.

Bagnaia ha infine aggiunto:

“E’ positivo che riesco a portare la moto al limite, cosa che mi è successa soltanto ad Austin, Il passo, oltre a quello dei Marquez, è sicuramente alla portata. Dietro al gruppo non ero nervoso ma non riuscivo a sfruttare il, pacchetto perché la moto non frazionava, è stato un limite oggi. Per la gara di domani sono convinto di poter fare molto di più”.

Julian D’Agata