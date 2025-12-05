F1 | GP Abu Dhabi: Norris-Verstappen, è subito duello nelle FP1

Il weekend decisivo per l'assegnazione del Mondiale di Formula 1 è finalmente entrato nel vivo ad Abu Dhabi. A guidare il gruppo al termine delle FP1 sono stati non a caso i due principali contendenti alla corona iridata, con Lando Norris che ha preceduto Max Verstappen per soli 8 millesimi. Mentre Oscar Piastri è stato rimpiazzato come da programma da Pat O'Ward in questa prima sessione, ad accodarsi ai due battistrada sono stati Charles Leclerc e Kimi Antonelli.

Solo 8 millesimi nelle FP1 tra Norris e Verstappen

Il duello è già entrato nel vivo, almeno a giudicare dall'esito della prima sessione di prove libere sul circuito di Yas Marina. Se Lando Norris ha già lanciato il primo segnale, Max Verstappen ha dimostrato di saper rispondere…presente, in attesa anche del terzo contendente Oscar Piastri che sarà in azione a partire dalla sessione del pomeriggio. A svettare al termine dei primi 60' andati in scena sul tracciato che sorge nell'isola di Yas è stato proprio l'attuale leader della classifica, apparso subito a proprio agio a bordo di una McLaren già competitiva: per Norris è arrivato infatti il crono di 1:24.845, al termine di una sessione che ha visto il britannico portare avanti il proprio programma di lavoro utilizzando un set di gomma Hard ed un set di Medium.

Leclerc chiude 3° nonostante un testacoda

Qualche grattacapo in più, invece, per Max Verstappen, il quale si è lamentato più volte via radio sostenendo di avere “qualcosa di rotto” sulla macchina: per l'olandese, che ha lavorato maggiormente sui long run rispetto al rivale, è arrivato comunque il secondo tempo ad un battito di ciglia dalla prestazione fatta segnare dal leader. Problemi simili anche per Charles Leclerc, alle prese con una vettura decisamente instabile, la quale però non gli ha impedito di siglare il terzo tempo a soli 16 millesimi da Norris: per il monegasco è arrivato anche un testacoda nelle battute finali della sessione, quando ha perso il posteriore della propria Ferrari nel punto più lento del tracciato, ovvero il tornantino di curva 5. Segnali incoraggianti, invece, per la Mercedes e soprattutto per Kimi Antonelli, il quale ha iniziato con il piede giusto il proprio weekend ad Abu Dhabi ottenendo il quarto crono nelle FP1 a 0"116 dalla vetta.

Tanti rookie in pista

Scorrendo la lista dei tempi, in evidenza anche le due Sauber (al proprio passo d'addio, prima di cedere definitivamente il posto ad Audi), con Hulkenberg quinto e Bortoleto settimo, mentre George Russell si è inserito tra loro con il sesto tempo. Bearman, Sainz e un sorprendente Colapinto hanno completato la top ten, in una sessione caratterizzata dalla presenza di numerosi rookie: tra di essi, il migliore è risultato essere Ryo Hirakawa (undicesimo con la Haas), a precedere Aron su Alpine e O'Ward sulla seconda McLaren. Ha invece chiuso con il quindicesimo tempo Arvid Lindblad, fresco di accordo per il 2026 con Racing Bulls ed in pista oggi sulla seconda Red Bull al posto di Tsunoda, mentre Arthur Leclerc (in azione sulla vettura di Hamilton) ha invece chiuso con il sedicesimo crono, precedendo Iwasa (Racing Bulls), Browning (Williams) e le due Aston Martin di Jak Crawford e Cian Shields.

Alle 14 le FP2 del GP Abu Dhabi

L'appuntamento è ora per le ore 14 italiane con le FP2, con tutti i titolari in pista e soprattutto con condizioni climatiche simili a quelle che si avranno nel corso delle fasi decisive di un weekend che promette sin da ora scintille.

Marco Privitera