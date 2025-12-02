F1 | Hadjar promosso in Red Bull, Lindblad affianca Lawson in Racing Bulls

Nella settimana che porta al weekend decisivo del Mondiale di F1 2025 di Yas Marina, Abu Dhabi, la Red Bull ha deciso finalmente di sciogliere i nodi per quanto riguarda la scelta di piloti per il prossimo anno. Come da previsioni, Isack Hadjar andrà ad affiancare Max Verstappen a Milton Keynes dopo un solo anno alla Racing Bulls, mentre a Faenza hanno scelto di promuovere Arvid Lindblad e di riconfermare Liam Lawson come suo compagno di squadra. In tutto questo non trova spazio Yuki Tsunoda, che si ritrova fuori dalla griglia della Formula 1 per il 2026.

Hadjar alla Red Bull: “Grato per l'opportunità, non vedo l'ora di lavorare e di imparare da Max”

Nessuna sorpresa dunque nelle scelte di Milton Keynes, con Laurent Mekies che ha deciso di dare fiducia al giovane Isack Hadjar dopo l'ottimo anno da rookie. Il pilota franco-algerino classe 2004 era arrivato in F1 dopo il secondo posto conquistato nel campionato FIA Formula 2 2024 con Campos Racing e, nonostante un inizio difficile con il ritiro al GP Australia nel giro di formazione, ha presto smentito i scettici finendo spesso a punti e conquistando addirittura il suo primo podio, condiviso proprio con Verstappen al GP Olanda dove finì con un incredibile terzo posto.

Con un totale di 51 punti conquistati, Isack occupa la decima posizione della classifica piloti davanti a Hulkenberg di due lunghezze e ad Alonso di tre ad una gara dal termine: risultati sufficienti per la promozione a secondo pilota Red Bull, notizia accolta con grande entusiasmo dallo stesso Hadjar:

Sono grato alla Oracle Red Bull Racing per avermi dato l'opportunità e la fiducia di correre ai massimi livelli in Formula 1. E' una grandissima ricompensa dopo tutto il duro lavoro che ho fatto da quando mi sono unito al Junior Team, ho avuto tanti alti e bassi nel corso della mia carriera e loro hanno sempre creduto in me, spingendomi. L'anno alla Racing Bulls è stato sensazionale, ho imparato molto e conquistato il mio primo podio. Sento di essere migliorato molto come pilota e come persona e mi sento pronto per il salto alla Red Bull. Sono felice e onorato che loro pensino lo stesso, la prospettiva di lavorare e imparare da Max (Verstappen) è qualcosa che attendo con impazienza.

Lawson confermato come compagno di Lindblad alla Racing Bulls

A sostituirlo in Racing Bulls, anche qui senza stupore, sarà il giovanissimo Arvid Lindblad, che diventerà il quinto britannico in griglia nel 2026. Il pilota classe 2007 di Londra ha debuttato su una monoposto F4 nel 2022 per poi vincere a Macao nel 2023, concludere al terzo posto il campionato F4 Italia dello stesso anno e finire quarto nel campionato FIA Formula 3 2024 dove ha messo a segno 4 vittorie e 5 podi con il team Prema.

Nella campagna FIA F2, il rookie di Campos Racing occupa la sesta posizione ad un round dal termine con 121 punti, due vittorie ottenute nella Sprint Race di Jeddah e nella Feature Race di Barcellona e altri due secondi posti. Lo stesso Lindblad ha commentato così la sua promozione in Formula 1:

Voglio ringraziare tutta la VCARB per questa opportunità, fin da quando ho cominciato il mio viaggio all'età di cinque anni il mio obiettivo era quello di arrivare in F1 e questo momento mi rende pieno d'orgoglio. Sono estremamente grato al programma Red Bull Junior e al mio team personale per la loro guida, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza il loro supporto. Nel 2026 avrò una grande sfida e so che ci sarà tanto da imparare, ma sono pronto a lavorare a stretto contatto con il team e non vedo l'ora di iniziare, si prospetta un anno eccitante!

Tsunoda out, Mekies: “In 5 anni è maturato tantissimo, è impossibile non amare Yuki”

Con lo spostamento di Hadjar a Milton Keynes e la scelta del team di Faenza di puntare su Lindblad, a farne le spese è un Yuki Tsunoda che retrocede a Test and Reserve Driver di Red Bull e rimane fuori dalla griglia della Formula 1 dopo 5 stagioni. Si può dire dunque “fatale” per il pilota nipponico la promozione a stagione in corso in Red Bull, ma anche la sua incapacità di progredire nel confronto con Max Verstappen, finendo per raccogliere solo 33 punti e rimanendo dietro nel confronto con il suo ex-compagno Lawson (rimasto alla VCARB per tutto l'anno).

Egli rimarrà nella famiglia Red Bull, ma di sicuro l'aria che si respira è quella di addio ai sedili del team di Milton Keynes, come suggeriscono le parole di Laurent Mekies:

Yuki ha corso con i colori Red Bull da 7 anni e ho avuto l'onore di lavorare con lui. Egli è maturato tanto in queste cinque stagioni in Formula 1, diventando un pilota completo: buono sul giro secco al sabato e capace di partenze eccezionali e di una gestione eccezionale alla domenica. Tutti sono d'accordo sul fatto che è impossibile non amare Yuki, la sua personalità è infettiva ed è diventato un membro speciale della famiglia Red Bull. A nome di tutta la Red Bull voglio ringraziarlo per il suo contributo e so che ci darà una grande mano col progetto 2026.

Il team principal Red Bull ha poi accolto così Hadjar all'interno della scuderia di Milton Keynes:

Isack ha mostrato grande maturità e dimostrato di imparare velocemente nella sua prima stagione. Ma cosa più importante, ha dimostrato che la velocità è il requisito N.1 in questo sport. Crediamo che Isack insieme a Max potrà produrre magie in pista. Il 2026 sarà una grande sfida per tutto il team e per la divisione Red Bull Ford Powertrains e non vedo l'ora di vedere cosa potremmo fare insieme.

